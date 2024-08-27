Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, που επισκέφθηκε πριν μερικές ημέρες στην Ουκρανία, συζήτησε χθες Δευτέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κι επανέλαβε πως θέλει να αποκατασταθεί η «ειρήνη» και η «σταθερότητα».

Ο κ. Μόντι «επαναβεβαίωσε τη συνεπή θέση της Ινδίας υπέρ του διαλόγου και της διπλωματίας και εξέφρασε την απόλυτη υποστήριξή του στην ταχεία επάνοδο της ειρήνης και της σταθερότητας» κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής το με τον Αμερικανό πρόεδρο, αναφέρει η ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν «επαίνεσε» το «ιστορικό» ταξίδι καθώς και το «μήνυμα ειρήνης και συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα της» από τον Ναρέντρα Μόντι, αναφέρει ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου.

Οι δυο ηγέτες «επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στην ειρηνική επίλυση της σύρραξης, με σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη βάση του χάρτη του Ηνωμένων Εθνών», τονίζεται ακόμη στο δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Επισκέψεις σε Ρωσία και Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας είχε προκαλέσει οργή στην Ουκρανία όταν πήγε να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όλο χαμόγελα, στη Μόσχα τον Ιούλιο.

Ωστόσο την Παρασκευή, καθισμένος στο πλάι του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ναρέντρα Μόντι σημείωσε πως «τάσσεται αποφασιστικά υπέρ της ειρήνης» ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία.

«Χαιρετίζουμε κάθε άλλη χώρα που επιθυμεί να βοηθήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι να εργαστεί για αυτή τη δίκαιη ειρήνη», ανέφερε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Παρά τις ολοένα στενότερες σχέσεις με την Ουάσιγκτον, το Νέο Δελχί αρνείται να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, κατ’ εικόνα των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Η χώρα της νότιας Ασίας αποπειράται να διατηρήσει λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη Ρωσία, με την οποία έχει ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς, και τα δυτικά κράτη που υποστηρίζουν την Ουκρανία, με τα οποία επίσης έχει συμμαχήσει για την αντιμετώπιση της Κίνας, του μεγάλου ανταγωνιστή της στην περιοχή.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στο Μπανγκλαντές, όπου η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα, που είχε στενή σχέση με την κυβέρνηση της Ινδίας, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εξουσία και τη χώρα εξαιτίας αιματηρών μαζικών κινητοποιήσεων.

Ο Ναρέντρα Μόντι και ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασαν την κοινή βούλησή τους για την «αποκατάσταση της δημόσιας τάξης» και της «εγγύησης της ασφάλειας των μειονοτήτων, ειδικά αυτής των ινδουιστών, στο Μπανγκλαντές», ανέφερε η ινδική διπλωματία στην ανακοίνωσή της.

Ινδουιστές μειονοτικοί στο Μπανγκλαντές έχουν γίνει στόχοι επανειλημμένων επιθέσεων μετά την πτώση της πρωθυπουργού Χασίνα, η οποία επικρινόταν από την Ουάσιγκτον για υπονόμευση της δημοκρατίας στο πάλαι ποτέ ανατολικό Πακιστάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.