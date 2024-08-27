Στον κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαιτίας επιθέσεων την περασμένη εβδομάδα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό ελληνική σημαία, που μετέφερε 150.000 τόνους αργού πετρελαίου κι είναι πλέον ακινητοποιημένο, αναφέρθηκε χθες Δευτέρα ο εκπρόσωπος Τύπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πρόκειται για «σοβαρή απειλή για το περιβάλλον της περιοχής», τόνισε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στα Ηνωμένα Έθνη.

Το δεξαμενόπλοιο εγείρει «τεράστιο περιβαλλοντικό κίνδυνο» και «ανησυχούμε πολύ γι’ αυτό», επέμεινε.

«Ανησυχούμε για το γεγονός ότι τώρα ακούμε ότι πιθανόν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά κάποιου είδους πάνω στο πλοίο. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις σε αυτό το πλοίο, που θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα, ανθρώπους και ναυτικούς. Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στους κινδύνους πετρελαιοκηλίδων σε αυτήν την περιοχή λόγω των συνεχιζόμενων μαχών. Το ψήφισμα 2722 του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να τηρηθεί πλήρως. Καλούμε ιδιαίτερα τους Χούθι να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», υπογράμμισε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

