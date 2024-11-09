Λογαριασμός
Λευκός Οίκος: Την Τετάρτη η συνάντηση Μπάιντεν - Τραμπ

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο, ανακοίνωσε το Σάββατο ο Λευκός Οίκος.

Η μετεκλογική συνάντηση αποτελεί παράδοση μεταξύ του απερχόμενου προέδρου και του επερχόμενου προέδρου.

Πάντως, το AP υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικάνος, δεν συναντήθηκε με τον Μπάιντεν, έναν Δημοκρατικό, για μια τέτοια συνάντηση μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020.

