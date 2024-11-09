Η Δύση διαθέτει χρήματα στο καθεστώς του Κιέβου σε βάρος της βοήθειας προς τις αφρικανικές χώρες, υποστήριξε το Σάββατο η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στην πρώτη υπουργική διάσκεψη του Φόρουμ Εταιρικής Σχέσης Ρωσίας-Αφρικής.



«Σήμερα, μια σειρά από πραγματικά άπορες αφρικανικές χώρες δεν λαμβάνουν την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη μέσω, για παράδειγμα, του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας», είπε η διπλωμάτης, σύμφωνα με το TASS.

«Ξέρετε γιατί; Μπορούν να δημιουργήσουν πολλές ιστορίες, αλλά εσείς και εγώ ξέρουμε την αλήθεια, και ας την πούμε δυνατά: ναι, επειδή εκτρέπουν τους κύριους πόρους τους για να στηρίξουν το καθεστώς του Κιέβου», τόνισε.«Και αν μιλήσουμε ευθεώς, για να [υποστηρίξουν] τον πόλεμο» , συνέχισε η Ζαχάροβα. «Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό; Μόνο για έναν σκοπό - να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία. Και γιατίείναι απαραίτητο να προκληθεί μια στρατηγική ήττα; Επειδή η Ρωσία υποστηρίζει όλους εκείνους που δεν χρειάζονται φανταστική υποστήριξη, αλλά πραγματική άμυνα» δήλωσε.Η πρώτη υπουργική διάσκεψη του Φόρουμ Εταιρικής Σχέσης Ρωσίας-Αφρικής πραγματοποιείται στις έως την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν περίπου 1.500 εκπρόσωποι, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 40 υπουργών από την αφρικανική ήπειρο.

