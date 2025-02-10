Γάλλος δισεκατομμυριούχος: Ο Μασκ είναι «ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στον κόσμο, αλλά...»

Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος τεχνολογίας Ξαβιέ Νιελ δεν μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε για τον Ίλον Μασκ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τη Δευτέρα



Ο Νιελ, ο οποίος έγινε ζάπλουτος δραστηριοποιούμενος στις τηλεπικοινωνίες, είπε στο France 2 ότι πιστεύει πως ο Μασκ είναι «ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στον κόσμο και, πάνω από αυτό, ένας πολύ σύνθετος τύπος, το λιγότερο. Θα χρησιμοποιήσω μια δύσκολη λέξη - ίσως μερικές φορές ένας μ@@@@s [un Connard]. Είναι ένας συνδυασμός των δύο».



Παρότι εκθείασε τη νοημοσύνη και το επιχειρηματικό ταλέντο του Μασκ, ο Νιελ επέκρινε τις «ακραίες, ριζοσπαστικές θέσεις» του αφεντικού της Tesla, της SpaceX και του X και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο, καθώς «πολλοί εκλαμβάνουν κυριολεκτικά αυτό που λέει».



Τα σχόλια του Νιελ έγιναν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνης στο Παρίσι. Ο Νιελ ήταν μεταξύ των επιχειρηματιών τους οποίους συμβουλεύτηκε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πριν από τη σύνοδο κορυφής και πριν ο Γάλλος ηγέτης ανακοινώσει μια στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης ύψους 109 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία του δήλωσε την Παρασκευή ότι θα επενδύσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε γαλλικές πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίδραση για τον εταιρικό φόρο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο μεγιστάνας επέκρινε επίσης τη σχεδιαζόμενη αύξηση του εταιρικού φόρου της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία στοχεύει στη συγκράτηση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας φέρνοντας περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ, απηχώντας ανάλογες ανησυχίες που εξέφρασε ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Μπερνάρν Αρνό — ο οποίος είναι και ο πεθερός του — τον περασμένο μήνα.



«Δεν είχε άδικο», είπε ο Νιελ.



Σε χωριστή συνέντευξη στη France Inter τη Δευτέρα υποστήριξε ότι η αύξηση των φόρων «στέλνει λάθος μήνυμα» στις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στη Γαλλία. Ο Νιελ τόνισε ότι η χώρα είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές τα τελευταία χρόνια, αλλά προειδοποίησε ότι η αύξηση των φόρων «έθεσε αυτή την κληρονομιά σε κίνδυνο».



Σε συνέντευξή του ενόψει της συνόδου κορυφής της τεχνητής νοημοσύνης την Κυριακή, ο Μακρόν απάντησε στους δισεκατομμυριούχους και τους επιχειρηματίες που επικρίνουν τις αυξήσεις φόρων, και τους ζήτησε να προσφέρουν «συγκεκριμένες λύσεις αντί να απειλούν να μεταφέρουν την επιχείρησή τους αλλού».



«Να είστε πατριώτες», είπε ο Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.