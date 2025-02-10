Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στρατηγός ε.α. Κιθ Κέλογκ, φέρεται να ενημέρωσε τους συμμάχους ότι ετοιμάζει «επιλογές για το τέλος του πολέμου» που θα παρουσιάσει στον πρόεδρο Τραμπ σε μια προσπάθεια να τερματιστεί.



Ο Κιθ Κέλογκ είπε στους συμμάχους των ΗΠΑ σε πρόσφατες συναντήσεις ότι επεξεργάζεται επιλογές για να παρουσιάσει στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Semafor.

Διέψευσε πάντως αναφορές ότι θα ήταν σε θέση να υποβάλει πρόταση στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου αυτή την εβδομάδα.

«Και οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να κάνουν παραχωρήσεις. Ετσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις, και θεωρώ πως και τα δύο μέρη θα κάνουν παραχωρήσεις» ανέφερε στις αρχές του μήνα ο ειδικός επιτετραμμένος στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News: «Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς» επέμεινε.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένουν από την κυβέρνηση Τραμπ να παρουσιάσει ένα σχέδιο στη Γερμανία, ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.



Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι πίστευε ότι οι ΗΠΑ «σημειώνουν πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου», αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε φημολογούμενη επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν για να συζητήσουν το ουκρανικό, αν και η ημερομηνία ή ο τόπος διεξαγωγής της συνόδου δεν είναι ακόμη δημοσίως γνωστές.



Το Κρεμλίνο ήταν εξίσου αινιγματικό ως προς τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέγοντας σήμερα Δευτέρα ότι δεν μπορούσε «ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει» εάν οι δύο ηγέτες είχαν μιλήσει ακόμη για να συζητήσουν έναν τρόπο τερματισμού του πολέμου.



Ερωτηθείς εάν είχε μια συνομιλία με τον Πούτιν από τότε που έγινε πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου, ή πρωτύτερα, ο Τραμπ σχολίασε: «Είχα. Ας πούμε ότι είχα... Και περιμένω να κάνω πολλές ακόμη συζητήσεις. Πρέπει να τελειώσουμε τον πόλεμο».



«Αν μιλάμε, δεν θέλω να σας πω για τις συνομιλίες», ξεκαθάρισε ο Τραμπ.



«Σίγουρα γίνονται πολλές ευαίσθητες συνομιλίες», σχολίασε στο NBC ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Βαλτς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη «Δαμόκλειο Σπάθη» των κυρώσεων και των δασμών για να ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα για ειρήνη.



Ο Πούτιν διεμήνυσε πέρυσι ότι μια συμφωνία θα εξαρτηθεί από την αναγνώριση από το Κίεβο ότι στη Ρωσία ανήκουν τέσσερις περιοχές στα ανατολικά και νότια της, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που δεν ελέγχονται από τη Μόσχα.



Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να τερματίσει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.



Ο Πούτιν λέγεται ότι είναι ανοιχτός στο να συζητήσει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία με τον Τραμπ, αλλά αποκλείει να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις και επιμένει ότι το Κίεβο πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ανέφερε το Reuters τον Νοέμβριο.



Ενώ ο Τραμπ επέμενε πριν από την εκλογή του ότι «θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες», η Ρωσία παραμένει διστακτική για λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο προς μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μόσχα, επανέλαβε σήμερα Δευτέρα μια δήλωση της Κυριακής σχετικά με το εάν υπήρξε ή όχι τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: «Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω ».



Ο Πεσκόφ την Κυριακή είπε ότι «υπάρχουν πολλών ειδών επικοινωνίες».



Ενώ ο Τραμπ έχει εκφράσει απροθυμία για τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης για την Ουκρανία, επιδιώκει να συνάψει μια νέα συμφωνία για βοήθεια με αντάλλαγμα την αμερικανική πρόσβαση στα σπάνια ορυκτά της Ουκρανίας.



Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε για την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας σε σχόλιό του στο Reuters την Παρασκευή: «Αν μιλάμε για συμφωνία, τότε ας κάνουμε μια συμφωνία, είμαστε μόνο υπέρ αυτής».

