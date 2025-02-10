Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ότι οι προοπτικές για την επέκταση του τελευταίου εναπομείναντα πυλώνα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, που είναι οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο, δεν φαίνονται ελπιδοφόρες και ότι η κατάσταση εμφανίζεται να είναι αδιέξοδη.

Η Συνθήκη New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) η οποία περιορίζει των αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία μπορούν να αναπτύξουν, καθώς και την ανάπτυξη πυραύλων σε ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τους μεταφέρουν, θα εκπνεύσει σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από μία άλλη σημαντική συνθήκη για τον περιορισμό των πυραύλων μέσου βεληνεκούς, γνωστή ως INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) , και η συνθήκη New START είναι η μοναδική που έχει απομείνει.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος εποπτεύει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον έλεγχο των εξοπλισμών, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα στη Μόσχα ότι οι προοπτικές για συνομιλίες σχετικά με την τροποποίηση και την παράταση της συμφωνίας φαίνονται προς το παρόν δυσοίωνες.

«Όσον αφορά τον διάλογό μας στον τομέα της (πυρηνικής) στρατηγικής σταθερότητας και την κατάσταση μετά τη New START, η κατάσταση δεν φαίνεται πολύ ελπιδοφόρα», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

«Στις 5 Φεβρουαρίου 2026, η συνθήκη λήγει και έπειτα από αυτό δεν θα υπάρχει».

Ο Τραμπ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι θέλει να εργαστεί για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη μείωση των δικών τους οπλικών δυνατοτήτων.

«Θα θέλαμε να δούμε την αποπυρηνικοποίηση ... και θα σας πω ότι στον πρόεδρο Πούτιν άρεσε πραγματικά η ιδέα της μείωσης κατά πολύ των πυρηνικών. Και νομίζω ότι ο υπόλοιπος κόσμος, θα τους είχαμε πείσει να τον ακολουθήσουν, και η Κίνα θα είχε έρθει επίσης», δήλωσε ο Τραμπ.

Το Κρεμλίνο σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , είχε πει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι θέλει την επανέναρξη των συνομιλιών για τη μείωση των πυρηνικών όπλων το συντομότερο δυνατό.

Αλλά ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν τριμερείς συνομιλίες για τους εξοπλισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, ενώ η Μόσχα επιθυμεί να γίνουν πενταμερείς οι συνομιλίες.

Η Ρωσία έχει πει ότι επιθυμεί η Βρετανία και η Γαλλία που είναι επίσης πυρηνικές δυνάμεις, να συμπεριληφθούν στις όποιες νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

«Οι ΗΠΑ προτείνουν το σχήμα των τριμερών συνομιλιών και εμείς θέλουμε το σχήμα των πενταμερών. Κάνουμε κύκλους» είπε ο Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ συνέδεσε επίσης την πρόοδο όσον αφορά τη συμφωνία για μια νέα πυρηνική συνθήκη με την ευρύτερη πολιτική της Ουάσινγκτον έναντι της Ρωσίας, την ώρα που ο Τραμπ λέει ότι διερευνά τον τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς η ρωσική οικονομία προσπαθεί να αντέξει τις σκληρότερες δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ.

«Όσον αφορά (την ανανέωση) της New START, όπως είπε ο Πούτιν τίποτα δεν μας εμποδίζει από το να διεξάγουμε συνομιλίες και είμαστε έτοιμοι για αυτές. Αλλά αυτό εξαρτάται από το εάν θα δούμε μια πραγματική στροφή στην πολιτική της Ουάσιγκτον έναντι της Ρωσίας» είπε ο Ριαμπκόφ.

«Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και είναι επομένως πρόωρο να μιλάμε γι αυτό. Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

