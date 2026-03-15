Ράϊτ: Θα τελειώσει «στις επόμενες λίγες εβδομάδες» ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν να τερματιστεί μέσα στις «επόμενες λίγες εβδομάδες», με την προσφορά πετρελαίου να ανακάμπτει και το ενεργειακό κόστος να μειώνεται στη συνέχεια.

«Πιστεύω ότι αυτή η σύγκρουση θα φτάσει σίγουρα στο τέλος της τις επόμενες εβδομάδες - θα μπορούσε και συντομότερα. Όμως η σύγκρουση θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και μετά από αυτό θα δούμε μια ανάκαμψη στα αποθέματα και μια ώθηση των τιμών προς τα κάτω», δήλωσε ο Ράιτ στην εκπομπή «This Week» του ABC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.