Ράϊτ: Θα τελειώσει «στις επόμενες λίγες εβδομάδες» ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν να τερματιστεί μέσα στις «επόμενες λίγες εβδομάδες», με την προσφορά πετρελαίου να ανακάμπτει και το ενεργειακό κόστος να μειώνεται στη συνέχεια.
«Πιστεύω ότι αυτή η σύγκρουση θα φτάσει σίγουρα στο τέλος της τις επόμενες εβδομάδες - θα μπορούσε και συντομότερα. Όμως η σύγκρουση θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και μετά από αυτό θα δούμε μια ανάκαμψη στα αποθέματα και μια ώθηση των τιμών προς τα κάτω», δήλωσε ο Ράιτ στην εκπομπή «This Week» του ABC.
