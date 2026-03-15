Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ θα συζητήσουν τη διεύρυνση της ναυτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ

Μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ-ΟΗΕ «φαίνεται πιο πιθανή» από το να προσεγγίσουν οι χώρες της ΕΕ το Ιράν σε διμερές επίπεδο, αναφέρει το δημοσίευμα των FT

Χορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν μια πιθανή διεύρυνση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν την Κυριακή οι Financial Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο που γνωρίζει τις εν εξελίξει συζητήσεις.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ-ΟΗΕ για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης «φαίνεται πιο πιθανή» από το να προσεγγίσουν οι χώρες της ΕΕ το Ιράν σε διμερές επίπεδο, αναφέρει το δημοσίευμα των FT, παραθέτοντας τα λόγια του αξιωματούχου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΕ Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
115 0 Bookmark