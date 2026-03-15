Μια αρχηγός επιχειρήσεων μοίρας που είχε πρόσφατα λάβει το πτυχίο του πιλότου, ένας ταγματάρχης υπεύθυνος για την εκπαίδευση πτήσεων δεκάδων αεροπόρων και ένας νεαρός χειριστής ανεφοδιασμού, ήταν μεταξύ των έξι αεροπόρων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το Πεντάγωνο ταυτοποίησε τους αεροπόρους το Σάββατο, ενώ η συντριβή παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι αεροπόροι είναι ο 33χρονος Ταγματάρχης John A. Klinner από το Όμπερν της Αλαμπάμα, η 31χρονη Σμηναγός Ariana G. Savino από το Κόβινγκτον της Ουάσιγκτον, η 34χρονη Αρχισμηνίας Ashley B. Pruitt από το Μπάρντσταουν του Κεντάκι, ο 38χρονος Σμηναγός Seth R. Koval από το Μούρσβιλ της Ιντιάνα, ο 30χρονος Σμηναγός Curtis J. Angst από το Γουίλμινγκτον του Οχάιο και ο 28χρονος Αρχισμηνίας Tyler H. Simmons από το Κολόμπους του Οχάιο.

Οι θάνατοι των μελών του πληρώματος ανεβάζουν τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν στους 13. Οι Klinner, Savino και Pruitt ανήκαν στην 6η Πτέρυγα Εναέριου Ανεφοδιασμού στη βάση MacDill της Φλόριντα. Και οι τρεις υπηρετούσαν στην 99η Μοίρα Εναέριου Ανεφοδιασμού, μια γεωγραφικά διαχωρισμένη μονάδα με έδρα τη βάση Sumpter Smith στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα.

«Δεν ήταν μόνο εξαιρετικοί αεροπόροι. Ήταν γείτονές μας - συμπολίτες μας από την Αλαμπάμα. Είθε η υπηρεσία τους και εκείνη των οικογενειών τους να μην ξεχαστεί ποτέ», δήλωσε η κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Kay Ivey, στο X.

Οι Koval, Angst και Simmons ανήκαν στην 121η Πτέρυγα Εναέριου Ανεφοδιασμού στη βάση Rickenbacker του Οχάιο.

Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Mike DeWine, δήλωσε ότι θρηνεί για όλους τους αεροπόρους μαζί με την υπόλοιπη πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν επίλεκτα μέλη της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας του Οχάιο.

Ήταν εκπαιδευμένοι να «μεταφέρουν καύσιμα από το ένα αεροπλάνο στο άλλο στον αέρα και το έργο τους ήταν κρίσιμο σε αποστολές μεγάλων αποστάσεων για την άμυνα του έθνους μας. Κάθε αποστολή που αναλάμβαναν ενείχε κινδύνους που ήταν πρόθυμοι να πάρουν και το θάρρος να θέσουν τη ζωή των άλλων πάνω από τη δική τους. Υπηρέτησαν με τιμή», έγραψε ο DeWine στο X.

Η αποστολή του KC-135

Τα μέλη του πληρώματος επέβαιναν σε ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ όταν αυτό συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός, προσθέτοντας ότι το περιστατικό «δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

Προηγούμενη ανακοίνωση ανέφερε ότι δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν σε περιστατικό πάνω από το δυτικό Ιράκ ενώ επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury», το όνομα που έχει δώσει το Πεντάγωνο στον πόλεμο με το Ιράν. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το KC-135 επιτρέπει στα αεροσκάφη να ανεφοδιάζονται στον αέρα για να παραμένουν στη ζώνη μάχης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα αεροσκάφη μπορούν επίσης να διαμορφωθούν για τη μεταφορά φορτίου και ασθενών. Η Πολεμική Αεροπορία δεν διευκρίνισε ποια αποστολή εκτελούσαν τα αεροσκάφη που ενεπλάκησαν στο περιστατικό της Πέμπτης.

Πηγή: skai.gr

