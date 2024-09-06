Η αστυνομία της Βραζιλίας ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του υπουργού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σίλβιο Αλμέιντα, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση.

Είναι το πρώτο σκάνδαλο αυτού του είδους για την κυβέρνηση του προέδρου Λούλα.

«Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι θα ερευνήσει τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση» με δράστη τον υπουργό, ανέφερε στη λακωνική ανακοίνωσή της.

Το σκάνδαλο ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο ιστότοπος Metropoles αποκάλυψε ότι η μη κυβερνητική οργάνωση Me Too Brasil έλαβε καταγγελίες από πολλές γυναίκες, μεταξύ των οποίων είναι και μια άλλη υπουργός της κυβέρνησης του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, η υπουργός Φυλετικής Ισότητας Ανιέλε Φράνκο. Η ένωση Me Too Brasil επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει αυτές οι καταγγελίες, σημειώνοντας ότι οι γυναίκες έλαβαν «ψυχολογική και νομική βοήθεια».

Ο Λούλα δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τους δύο υπουργούς εντός των επόμενων ωρών, για να αποφασίσει την τύχη του Αλμέιντα. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάποιος που παρενοχλεί δεν μπορεί να μείνει στην κυβέρνηση (…) Πρέπει όμως να του εγγυηθούμε το τεκμήριο της αθωότητας, έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», είπε ο πρόεδρος στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Difusora.

Ο Σίλβιο Αλμέιντα αρνήθηκε τις κατηγορίες, με ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Είπε ότι πρόκειται για «παράλογα ψέματα» και αποτελούν μέρος μιας «εκστρατείας» για να αμαυρώσουν την εικόνα του επειδή είναι ένας μαύρος ακτιβιστής που κατέχει δημόσιο αξίωμα.

Η Ανιέλε Φράνκο, μια ακτιβίστρια γνωστή για τους αγώνες της για την ισότητα των μαύρων, δεν έχει μιλήσει ακόμη για το θέμα. Η Ανιέλε είναι αδελφή της Μαριέλε Φράνκο, της δημοτικής συμβούλου του Ρίο ντε Τζανέιρο που την γάζωσαν με σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό της το 2018. Η δολοφονία της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βραζιλία και πέραν αυτής.

Ο 48χρονος Σίλβιο Αλμέιντα είναι καθηγητής πανεπιστημίου και σημαντική προσωπικότητα της αφροβραζιλιάνικης κοινότητας. Η σύζυγός του, η Εντνέια Καρβάλιο, με την οποία έχει αποκτήσει μια κόρη ενός έτους, χαρακτήρισε τις κατηγορίες σε βάρος του «άδικες» και «παράλογες».

Σύμφωνα με το Metropoles, έχουν γίνει συνολικά 14 καταγγελίες σε βάρος του Αλμέιντα, ορισμένες από φίλες της Ανιέλε Φράνκο και από άλλα στελέχη της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

