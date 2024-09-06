Ραμστάιν: Πιέσεις Ζελένσκι για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου στην Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις ντρόουν να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε πολλές ουκρανικές περιοχές αλλά και το νέο μέτωπο στο Κουρσκ εντός της ρωσικής επικράτειας, η παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στη Γερμανία αποκτά άλλη βαρύτητα.



Είναι η πρώτη φορά που μεταβαίνει στην αμερικανική βάση του Ραμστάιν στη Ρηνανία-Παλατινάτο, όπου συνεδριάζει η Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία υπό το σχήμα υπ. Άμυνας 50 συμμαχικών χωρών.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται υπό πίεση και ζητά από τους δυτικούς συμμάχους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους ακόμη και στη Ρωσία, δεδομένου ότι από εκεί ξεκινούν πολλές ρωσικές επιθέσεις, όπως ανέφερε στους συμμάχους. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, όπως φάνηκε από δηλώσεις του Αμερικανού υπ. Άμυνας Λόιντ Όστιν. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, φαίνεται πάντως ότι υπάρχουν άλλες χώρες, οι οποίες δεν διαθέτουν αντίστοιχους πυραύλους, όμως διάκεινται θετικά απέναντι στα αιτήματα Ζελένσκι.



Η Γερμανία από την πλευρά της είχε ήδη ανακοινώσει πρόσφατα την αποστολή άλλων τεσσάρων συστημάτων αεράμυνας Ιris-T στην Ουκρανία. Σήμερα ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε την αποστολή άλλων δώδεκα οβιδοβόλων Panzerhaubitzen 2000 αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία και στήριξε το αίτημα του Κιέβου για περαιτέρω συστήματα αεράμυνας Patriot.



«Αυτά τα συστήματα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της Ουκρανίας για να προστατεύσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης και άλλες κρίσιμες υποδομές» ανέφερε από τη βάση Ραμστάιν. Η Γερμανία πάντως απορρίπτει την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus στην Ουκρανία.

Ζελένσκι-Σολτς: Δημόσιες ευχαριστίες, ανασφάλεια στο βάθος

Μέσα στο απόγευμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς συνέντευξη Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς στην Φρανκφούρτη.



Με μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Χ o καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανέφερε: «Η Γερμανία είναι και θα παραμείνει ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Θα στηρίξουμε την Ουκρανία για όσο χρειαστεί. Ήταν σήμερα μια καλή συνάντηση στην Φρανκφούρτη».



Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστηκε τον καγκελάριο Σολτς. «Είμαι ευγνώμων για τη συνολική στήριξη της Γερμανίας» ανέφερε μέσω Χ. Μια στήριξη, την οποία αποκάλεσε βάση για τον επιτυχημένο αγώνα και για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.



«Είμαι επίσης ευγνώμων που η Γερμανία πρωταγωνίστησε στην παροχή συστημάτων αεράμυνας, που σώζουν ζωές Ουκρανών», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Μάλιστα, όπως είπε, συζήτησε με τον Γερμανό καγκελάριο για τις προετοιμασίες μιας δεύτερης Συνόδου Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία.



Πάντως πέραν των δημόσιων ευχαριστιών είναι γεγονός ότι πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις περί σχεδίων περικοπών της γερμανικής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία στον επόμενο προϋπολογισμό, σε συνδυασμό με την πρόταση να εξαταστεί ένα νέο μοντέλο βοήθειας με διεθνή χρηματοδότηση-δανεισμό, όπως είχαν πρότειναν οι χώρες του G7, αν και διαψεύσθηκαν από την γερμανική κυβέρνηση, προκαλούν ανησυχία στο Κίεβο.



Η γερμανική αξιωματική αντιπολίτευση επικρίνει τη στάση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι οι ασάφειες που εμπεριέχει η δημιουργία ενός νέου μοντέλου διεθνούς στήριξης της ουκρανικής άμυνας προκαλεί περισσότερη ανασφάλεια στην Ουκρανία σε μια κρίσιμη περίοδο για όλη την Ευρώπη.

