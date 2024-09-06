Ντόναλτ Τραμπ: Αναβάλλεται η καταδίκη του για μετά τις αμερικανικές εκλογές

Αναβάλλεται για μετά τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, η απόφαση για το τι ποινή θα επιβληθεί στον Ντόναλτ Τραμπ, που το προηγούμενο διάστημα είχε κριθεί ένοχος από τους ενόρκους του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, για την υπόθεση του χρηματισμού της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Οι δικηγόροι του Τραμπ έχουν αξιοποιήσει, όπως αναφέρει το BBC, αρκετούς νομικούς ελιγμούς για να καθυστερήσουν την καταδίκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Ζήτησαν από τον δικαστή να αναβάλει την ποινή για μετά τις εκλογές και αργότερα έκαναν μια ανεπιτυχή δεύτερη προσπάθεια να μεταφέρουν την υπόθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Την Παρασκευή, ο δικαστής Juan Merchan ανέβαλε την καταδίκη μέχρι τις 26 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.