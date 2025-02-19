Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάστημα μιας ώρας αργά την Τρίτη, τα περισσότερα πάνω από την περιοχή του δυτικού Μπριάνσκ, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι οι μονάδες αεράμυνας κατέρριψαν 20 drones μεταξύ 21:30 και 22:30 (1830 και 1930 GMT) πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ στα ουκρανικά σύνορα.

Ένα drone καταρρίφθηκε πάνω από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014 μετά από λαϊκή εξέγερση που ανάγκασε έναν φιλορώσο πρόεδρο να φύγει από την Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

