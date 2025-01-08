Ο Μπολσονάρου ζητά το διαβατήριό του για να πάει στην ορκωμοσία Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου προσκλήθηκε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον και ο ακροδεξιός Βραζιλιάνος θέλει να λάβει πίσω το διαβατήριό του, που το παρέδωσε στις βραζιλιάνικες αρχές έπειτα από δικαστική εντολή στο πλαίσιο της εις βάρος του έρευνας για απόπειρα πραξικοπήματος το 2023.

Ο Μπολσονάρο έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε πολιτικό αξίωμα στη Βραζιλία μέχρι το 2030 και αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο ίδιος αρνείται κάθε αδίκημα.

Με εντολή δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας παρέδωσε το διαβατήριό του τον Φεβρουάριο του 2024.

Η πρόσκληση στην ορκωμοσία Τραμπ επιβεβαιώθηκε από τον Μπολσονάρο με ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X και από τον σύμβουλό του, Φάμπιο Βαϊνγκάρτεν, ο οποίος δήλωσε στο Reuters ότι ο πρώην πρόεδρος επιθυμεί να βρεθεί στις 20 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον.

Στην ανάρτησή του στο X, ο Μπολσονάρο δήλωσε ότι αισθάνεται «τιμή που έλαβε πρόσκληση». Είπε επίσης ότι ο δικηγόρος του Πάουλο Μπουένο ζήτησε από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες να του επιστρέψει το διαβατήριό του για το ταξίδι αυτό.

Το γραφείο του Τραμπ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

