Βραζιλία: Έρευνα στο σπίτι του Μπολσονάρου για όπλα, απέβη άκαρπη

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του πρώην προέδρου της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αναζητώντας όπλα και πυρομαχικά, χωρίς όμως να βρεθεί οτιδήποτε, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του στην πλατφόρμα X.

Ο Μπολσονάρου βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για την απόπειρα πραξικοπήματος που ακολούθησε την εκλογική του ήττα στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

«Μόλις αποχώρησα από την κατοικία του Ζαΐχ Μπολσονάρου, αφού παρακολούθησα ακόμη μία έρευνα από την ομοσπονδιακή αστυνομία. Δεν βρέθηκε και δεν κατασχέθηκε τίποτα», ανέφερε ο δικηγόρος του, Ζοάο Ενρίκε Νασιμέντο ντε Φρέιτας.

Η έρευνα διατάχθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, έπειτα από διαπίστωση ασυμφωνίας μεταξύ του αριθμού των πυροβόλων όπλων που ήταν νόμιμα καταχωρισμένα στο όνομα του Μπολσονάρου και εκείνων που είχαν παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με απόφαση του δικαστή Αλεξάντρε ντε Μοράες.

Τον περασμένο μήνα, η αστυνομία κατέσχεσε όπλο που ανήκε στον Μπολσονάρου και βρισκόταν στην κατοχή στρατιωτικού αξιωματικού κατά τη διάρκεια ελέγχου. Την Παρασκευή, ο δικαστής ντε Μοράες επέτρεψε στον πρώην πρόεδρο να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, παρά το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε από επιτροπή δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο και άρχισε να εκτίει την ποινή του τον Νοέμβριο. Τον Μάρτιο, του χορηγήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός λόγω προβλημάτων υγείας. Η δίκη του προσέλκυσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς 50% σε βραζιλιάνικα προϊόντα, επικαλούμενος μεταξύ άλλων αυτό που χαρακτήρισε ως «κυνήγι μαγισσών» εις βάρος του πολιτικού του συμμάχου.

Ένας από τους γιους του Μπολσονάρου, ο Εντουάρντο Μπολσονάρου, καταδικάστηκε φέτος επειδή άσκησε παράνομα πιέσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση με στόχο να απειλήσει Βραζιλιάνους αξιωματούχους ώστε να σταματήσει η δίκη του πατέρα του.

Αν και πολλοί από τους δασμούς που είχαν επιβληθεί στη συνέχεια ήρθησαν, η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε πρόσφατα με την επιβολή νέων δασμών, επικαλούμενη αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Βραζιλίας.



Πηγή: skai.gr

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