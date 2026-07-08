Μετά από πληροφορία του ΣΚΑΪ ότι δεν έχει ετοιμαστεί ακόμη η πρόταση για τα F-35 και τους S-400, ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου έκανε μία ερώτηση εκ μέρους του καναλιού προς το State Department, προκειμένου να λάβει εξηγήσεις γι' αυτή την πληροφορία, που εν μέρει είχε επιβεβαιωθεί και από την ακύρωση του ταξιδιού του Πιτ Χέγκσεθ στο Τελ Αβίβ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ παρέπεμψε τον δημοσιογράφο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει γνώση για τις προθέσεις του Αμερικανού κυβερνήτη. Μπορεί το State Department να είχε δηλώσει την 1η Ιουλίου ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα, αλλά δεν επανέλαβε αυτή τη ρητορική, διότι προφανώς δεν μπορούσε να τη στηρίξει.

Τα «νομικά προβλήματα» είναι στην πραγματικότητα η αδυναμία του Αμερικανού προέδρου να παρακάμψει τον νόμο του προϋπολογισμό του Πενταγώνου και να παραχωρήσει τα έξι αεροσκάφη στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

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