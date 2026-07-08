Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σας παραπέμπουμε στις δηλώσεις Τραμπ»: Η απάντηση του State Department στον ΣΚΑΪ για τα F-35

Κι ενώ ο Ερντογάν περιμένει, ο Τραμπ λέει ότι είναι αναποφάσιστος και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να δώσει σαφή απάντηση 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αναποφάσιστος ο Τραμπ

Μετά από πληροφορία του ΣΚΑΪ ότι δεν έχει ετοιμαστεί ακόμη η πρόταση για τα F-35 και τους S-400, ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου έκανε μία ερώτηση εκ μέρους του καναλιού προς το State Department, προκειμένου να λάβει εξηγήσεις γι' αυτή την πληροφορία, που εν μέρει είχε επιβεβαιωθεί και από την ακύρωση του ταξιδιού του Πιτ Χέγκσεθ στο Τελ Αβίβ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ παρέπεμψε τον δημοσιογράφο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει γνώση για τις προθέσεις του Αμερικανού κυβερνήτη. Μπορεί το State Department να είχε δηλώσει την 1η Ιουλίου ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα, αλλά δεν επανέλαβε αυτή τη ρητορική, διότι προφανώς δεν μπορούσε να τη στηρίξει.

Τα «νομικά προβλήματα» είναι στην πραγματικότητα η αδυναμία του Αμερικανού προέδρου να παρακάμψει τον νόμο του προϋπολογισμό του Πενταγώνου και να παραχωρήσει τα έξι αεροσκάφη στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: F-35 State Department Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark

Απόρρητο