Βραζιλία: Δύο νεκροί από την κατάρρευση στέγης εκκλησίας στο Ρεσίφε

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη εκκλησίας στην πόλη Ρεσίφε της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Ζοάο Κάμπος και οι αρχές της βορειοανατολικής πολιτείας Περναμπούκο.

Η στέγη της εκκλησίας κατέρρευσε την ώρα που γινόταν διανομή τροφίμων σε άπορους και στο εσωτερικό του ναού βρίσκονταν περισσότεροι από 60 άνθρωποι.

Ένας 54χρονος και μια 68χρονη ανασύρθηκαν νεκροί από τους διασώστες που έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας. Μεταξύ των τραυματιών είναι μια νεαρή γυναίκα σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης, καθώς και ένα 4χρονο παιδί.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται από τις αρχές. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη της εκκλησίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου G1.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

