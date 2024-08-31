Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι θα καταψηφίσει τροπολογία στη Φλόριντα που θα κατοχυρώνει στο πολιτειακό σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και θα ακυρώνει την υφιστάμενη απαγόρευση στις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε τη στάση του στο Fox News, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε προκαλέσει σύγχυση όταν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News άφησε να εννοηθεί ότι θα υπερψήφιζε την επίμαχη τροπολογία.

Πολέμιοι των αμβλώσεων που αντιτίθενται σθεναρά στην τροπολογία έχουν στηρίξει την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα αναμετρηθεί με την Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

«Θεωρώ πως χρειάζεται περισσότερος χρόνος από έξι εβδομάδες» είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι πιστεύει επίσης πως η προτεινόμενη τροπολογία είναι υπερβολικά ανεκτική. «Θα την καταψηφίσω λοιπόν για αυτόν τον λόγο», ξεκαθάρισε.

Ο Τραμπ υπερηφανεύεται συχνά ότι συνέβαλε στην ακύρωση – τον Ιούνιο του 2022 – της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που εγγυούνταν σε ομοσπονδιακό επίπεδο το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, καθώς διόρισε τρεις συντηρητικούς δικαστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

