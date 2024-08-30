ΗΠΑ: Ο διαβόητος ηγέτης του Καρτέλ του Κόλπου Οσιέλ Καρδένας αποφυλακίστηκε

Ένας από τους πλέον διαβόητους αρχηγούς συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, ο Οσιέλ Καρδένας, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα Παρασκευή από αμερικανική φυλακή και έχει τεθεί υπό την επιτήρηση της υπηρεσίας μετανάστευσης, ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών των ΗΠΑ.

Ο πρώην ηγέτης του Καρτέλ του Κόλπου ήταν υπεύθυνος για ορισμένες από τις πιο αιματηρές, βίαιες ενέργειες στο ταραχώδες παρελθόν του Μεξικού. Κατηγορήθηκε επίσης για υπερβίαιες τακτικές, όπως τον αποκεφαλισμό των αντιπάλων του, στην προσπάθειά του να ελέγξει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Καρδένας ίδρυσε τους «Ζέτας», την ένοπλη πτέρυγα του Καρτέλ του Κόλπου, που αποτελείτο από πρώην μέλη των ειδικών δυνάμεων του στρατού. Συνελήφθη έπειτα από μάχη το 2003 και εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2007. Τρία χρόνια αργότερα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών.

Αργότερα οι Ζέτας άρχισαν να δρουν μόνοι τους και για ένα διάστημα ήταν η φονικότερη εγκληματική ομάδα στο Μεξικό, μέχρι που σταδιακά εξαφανίστηκαν.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας των φυλακών είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ο Καρδένας παραδόθηκε στην υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων. Δεν είναι σαφές αν θα απελαθεί στο Μεξικό ή αν θα παραμείνει στις ΗΠΑ. Μια πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Μεξικού είπε ότι εκκρεμούν κατηγορίες σε βάρος του στη χώρα του και ότι προς το παρόν βρίσκεται σε κέντρο κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ.

Ο Λίο Σίλβα, πρώην πράκτορας της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) που εργάστηκε στο Μεξικό αντιμετωπίζοντας τους Ζέτας, είπε ότι ο Καρδένας είναι ευθέως υπεύθυνος για φρικτά βίαια εγκλήματα που σημειώθηκαν στο Μεξικό τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι Ζέτας πρωτοστάτησαν στις προσπάθειες των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος να επεκταθούν, από την απλή διακίνηση ναρκωτικών στον εκβιασμό κατοίκων και επιχειρήσεων στις περιοχές όπου δρούσαν. Οι Ζέτας έσπειραν επίσης τον τρόμο κάνοντας πολλές απαγωγές για λύτρα.

«Αυτό ήταν κάτι που το δημιούργησε ο Οσιέλ, που οδήγησε σε μια νέα εποχή το οργανωμένο έγκλημα. Υποκίνησε αυτή τη νοοτροπία της πρόκλησης φόβου στη χώρα», είπε ο Σίλβα, ο οποίος εργάστηκε για την DEA στο Μεξικό μεταξύ 2008-15.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.