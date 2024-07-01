Τουλάχιστον 27επιβάτες τραυματίστηκαν λόγω των «σφοδρών αναταράξεων» στις οποίες έπεσε ένα αεροσκάφος Boeing της εταιρείας Air Europa το οποίο στη συνέχεια υποχρεώθηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην πόλη Νατάλ της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με την ισπανική εταιρεία, το 787-9 Dreamliner που μετέφερε 325 επιβάτες, είχε αναχωρήσει την Κυριακή από τη Μαδρίτη, με προορισμό το Μοντεβιδέο. Όμως «λόγω των σοβαρών αναταράξεων και για λόγους ασφαλείας» άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Νατάλ της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπου «προσγειώθηκε κανονικά», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της.

❗✈️🇧🇷 - Air Europa Boeing 787-9 (EC-MTI, manufactured in 2018) made an emergency landing at Natal-International Airport (SBSG) in Brazil after encountering severe turbulence during flight UX45 from Madrid to Montevideo, Uruguay.



The aircraft was cruising at an altitude of… pic.twitter.com/n2lNnWz96h — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 1, 2024

Η προσγείωση έγινε στις 02.42, τοπική ώρα, σύμφωνα με τη Zurich Airport Brasil, την εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο της Νατάλ.

Η Air Europa διευκρίνισε ότι υπάρχουν επτά τραυματίες αλλά και αδιευκρίνιστος αριθμός (επιβατών) που υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουρουγουάης ανέφερε ότι οι επιβάτες που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μονσενιόρ Βαλφρέντο Γκουργκέλ της Νατάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές της Ουρουγουάης, που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 27 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια στο νοσοκομείο. Μια πηγή έκανε λόγο για «πολυτραυματίες» αλλά δεν διευκρίνισε αν η κατάστασή τους είναι σοβαρή. Άλλη διπλωματική πηγή, από την ίδια χώρα, είπε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός και ότι ορισμένοι πήραν ήδη εξιτήριο.

Essa foto mostra como o 787 da Air Europa ficou após a turbulência.



Quando alguém disser que "se fosse mesmo necessário usar cinto durante todo o voo tinha aviso", mostre essa foto pra ele.



Se a turbulência fez isso com um assento, imagine o que ela vai fazer com você sem cinto pic.twitter.com/P4XQ2J3oeJ — Eric Breno 🇧🇷 (@EBaviation) July 1, 2024

Το αεροσκάφος θα παραμείνει στη Νατάλ για να διαπιστωθεί εάν έχει υποστεί ζημιές και θα σταλεί άλλο εντός των προσεχών ωρών προκειμένου να συνεχίσουν οι επιβάτες το ταξίδι τους.

Μία γυναίκα, η Μαριέλα Χοδάλ, ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ μια φωτογραφία που δείχνει την οροφή του αεροσκάφους από την οποία κρέμονται καλώδια και φαίνονται μεγάλοι, κίτρινοι σωλήνες στο εσωτερικό του. Η ίδια ανέφερε ότι δεν τραυματίστηκε επειδή φορούσε τη ζώνη ασφαλείας.

Vuelo de AirEuropa UX 045 Madrid-Montevideo, con varios heridos por turbulencia muy fuerte.

Aterrizamos en Natal pic.twitter.com/jHFzb6mV1g — Mariela Jodal (@MarielaJodal) July 1, 2024

Τον Μάιο, ένας 73χρονος Βρετανός σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα Boeing 777 της Singapore Airlines αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα. Επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την αύξηση των αναταράξεων στις πτήσεις. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2023 η διάρκεια των αναταράξεων σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ 1979-2020 και οι σοβαρές, πιο σπάνιες αναταράξεις κατά 50%.

