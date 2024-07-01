Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 27 τραυματίες από τις σφοδρές αναταράξεις σε πτήση της Air Europa - Δείτε βίντεο

Το 787-9 Dreamliner που μετέφερε 325 επιβάτες προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Νατάλ της Βραζιλίας

Air Europa

Τουλάχιστον 27επιβάτες τραυματίστηκαν λόγω των «σφοδρών αναταράξεων» στις οποίες έπεσε ένα αεροσκάφος Boeing της εταιρείας Air Europa το οποίο στη συνέχεια υποχρεώθηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην πόλη Νατάλ της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με την ισπανική εταιρεία, το 787-9 Dreamliner που μετέφερε 325 επιβάτες, είχε αναχωρήσει την Κυριακή από τη Μαδρίτη, με προορισμό το Μοντεβιδέο. Όμως «λόγω των σοβαρών αναταράξεων και για λόγους ασφαλείας» άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Νατάλ της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπου «προσγειώθηκε κανονικά», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της.

Η προσγείωση έγινε στις 02.42, τοπική ώρα, σύμφωνα με τη Zurich Airport Brasil, την εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο της Νατάλ.

Η Air Europa διευκρίνισε ότι υπάρχουν επτά τραυματίες αλλά και αδιευκρίνιστος αριθμός (επιβατών) που υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουρουγουάης ανέφερε ότι οι επιβάτες που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μονσενιόρ Βαλφρέντο Γκουργκέλ της Νατάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές της Ουρουγουάης, που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 27 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια στο νοσοκομείο. Μια πηγή έκανε λόγο για «πολυτραυματίες» αλλά δεν διευκρίνισε αν η κατάστασή τους είναι σοβαρή. Άλλη διπλωματική πηγή, από την ίδια χώρα, είπε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός και ότι ορισμένοι πήραν ήδη εξιτήριο.

Το αεροσκάφος θα παραμείνει στη Νατάλ για να διαπιστωθεί εάν έχει υποστεί ζημιές και θα σταλεί άλλο εντός των προσεχών ωρών προκειμένου να συνεχίσουν οι επιβάτες το ταξίδι τους.

Μία γυναίκα, η Μαριέλα Χοδάλ, ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ μια φωτογραφία που δείχνει την οροφή του αεροσκάφους από την οποία κρέμονται καλώδια και φαίνονται μεγάλοι, κίτρινοι σωλήνες στο εσωτερικό του. Η ίδια ανέφερε ότι δεν τραυματίστηκε επειδή φορούσε τη ζώνη ασφαλείας.

Τον Μάιο, ένας 73χρονος Βρετανός σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα Boeing 777 της Singapore Airlines αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα. Επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την αύξηση των αναταράξεων στις πτήσεις. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2023 η διάρκεια των αναταράξεων σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ 1979-2020 και οι σοβαρές, πιο σπάνιες αναταράξεις κατά 50%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αναταράξεις Αεροσκάφος τραυματίες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark