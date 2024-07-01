«Αφύσικη συμμαχία» χαρακτήρισε ο Ζορντάν Μπαρντελά τη στρατηγική ανάμεσα στα στρατόπεδα του Εμανουέλ Μακρόν και του Ζαν-Λυκ Μελανσόν για απόσυρση των υποψηφίων που ήρθαν τρίτοι στις εκλογές της Κυριακής.

Ειδικότερα, καλεσμένος σε εκπομπή στη γαλλική τηλεόραση ο Μπαρντελά χαρακτήρισε «ελαφρώς αφύσικη συμμαχία μεταξύ του Μελανσόν και του Εμμανουέλ Μακρόν» την απόφαση να συγκροτήσουν μέτωπο κατά της Εθνικής Συσπείρωσης στον β΄γύρο των εκλογών.

Οι υποψήφιοι του Νέου λαϊκού Μετώπου, όπως ορισμένοι υποψήφιοι από το προεδρικό στρατόπεδο, αποφάσισαν να αποσυρθούν από την εκλογική κούρσα για να ευνοήσουν τον υποψήφιο που βρίσκεται απέναντι στην Εθνική Συσπείρωση.

Ο Μπαρντελά είπε ότι ήταν «πολύ έκπληκτος που είδε έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έρχεται να βοηθήσει ένα βίαιο ακροαριστερό κίνημα που καλεί σε εξέγερση». «Είναι μια συμμαχία ατιμίας», τόνισε.

