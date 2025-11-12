Απίστευτες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την περίοδο του πολέμου στο Σαράγιεβο, από το 1992 ως το 1996, σύμφωνα με τις οποίες τουρίστες από διάφορα μέρη του κόσμου πλήρωναν αδρά για να ταξιδέψουν στην περιοχή για «ανθρώπινο σαφάρι» - μάλιστα η τιμή «ανέβαινε» αν ήθελαν να σκοτώσουν παιδιά.

Την 4ετία του πολέμου, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σαράγιεβο από βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών, στη μεγαλύτερη πολιορκία πρωτεύουσας στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου.

Οι τουρίστες, οι οποίοι θεωρείται ότι είχαν δεσμούς με ακροδεξιούς κύκλους, φέρονται να πλήρωναν μέλη του σερβικού στρατού της Βοσνίας για ταξίδια το Σαββατοκύριακο στην πολιορκημένη πόλη, όπου συμμετείχαν στη σφαγή των κατοίκων για ευχαρίστηση.

Tourists 'paid £70,000 to shoot innocent people in "human safari" hunting trips to Sarajevo - with extra charged to kill children' https://t.co/XainOmW7Uk — Daily Mail (@DailyMail) November 12, 2025

Οι σοκαριστικοί ισχυρισμοί ήρθαν για πρώτη φορά στο φως το 2022, στο ντοκιμαντέρ του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζούπανιτς "Sarajevo Safari", ο οποίος συγκέντρωσε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες πλούσιοι Ιταλοί και άλλοι ξένοι υπήκοοι πλήρωναν για να ταξιδέψουν στο Σεράγεβο και να πυροβολήσουν κατοίκους.

Έρευνα στην Ιταλία για περίπου 100 άτομα

Τώρα, η εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε έρευνα για Ιταλούς τουρίστες που φέρονται να πλήρωσαν περίπου 100.000 ευρώ σημερινά χρήματα για να κάνουν «ανθρώπινο σαφάρι» στο Σαράγιεβο.

«Η δολοφονία παιδιών κόστιζε περισσότερο», ανέφερε η El Pais.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Ιταλοί πετούσαν από την Τεργέστη στο Βελιγράδι με τη σερβική αεροπορική εταιρεία Aviogenex για να είναι «σκοπευτές του Σαββατοκύριακου» και να συμμετάσχουν στην αιματηρή πολιορκία.

Στη συνέχεια, οι εύποροι ξένοι μεταφέρονταν από τον στρατό του Ράντοβαν Κάρατζιτς στους λόφους γύρω από το Σεράγεβο, για να πυροβολούν τους περαστικούς, που ζούσαν με τον φόβο των ελεύθερων σκοπευτών.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από μήνυση που υπέβαλε ο Ιταλός συγγραφέας Έτζιο Γκαβατσένι, ο οποίος συνέλεξε αποδεικτικά στοιχεία για τις καταγγελίες, καθώς και από αναφορά που απέστειλε στους εισαγγελείς η πρώην δήμαρχος του Σαράγεβο, Μπεντζαμίνα Κάριτς.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των Ιταλών που εμπλέκονται στα «ανθρώπινα σαφάρι». Οι κατηγορίες αφορούν την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με επιβαρυντικούς παράγοντες τη σκληρότητα και τα ταπεινά κίνητρα.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας Αλεσάντρο Γκόμπι φέρεται να έχει μια λίστα με αρκετά άτομα που ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν.

Ο Γκαβατσένι δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρχουν έως και 100 Ιταλοί που συμμετείχαν στις μαζικές δολοφονίες πολιτών, ως «αθλητικές δραστηριότητες» το Σαββατοκύριακο.

Στην έρευνα αναφέρεται ένας επιχειρηματίας από το Μιλάνο που κατέχει ιδιωτική κλινική αισθητικής χειρουργικής, καθώς και πολίτες από το Τορίνο και την Τεργέστη, ανέφερε η Le Pais





Πηγή: skai.gr

