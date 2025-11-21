Διακόσιοι σαράντα άνθρωποι συμμετείχαν στην πόλη Μπατάου στην Κίνα στον ετήσιο «διαγωνισμό τεμπελιάς», που διοργανώθηκε μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο.

Ξαπλωμένοι πάνω στα στρώματα τούς, οι διαγωνιζόμενοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους, να διαβάζουν, να παραγγέλνουν φαγητό και ακόμα να γυρίζουν από την άλλη πλευρά — αλλά απαγορεύονταν να σηκωθούν από το στρώμα, ούτε καν για να πάνε στην τουαλέτα.

A Chinese man became the “laziest person in the world” after lying on a mattress for 33 hours and 35 minutes



Two hundred forty people took part in the annual “laziness contest.” By the 24th hour, 186 participants had already dropped out.



Contestants were allowed to use their… pic.twitter.com/QFQPzx8qKZ — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2025

Μέχρι να συμπληρωθούν 24 ώρες, 186 συμμετέχοντες είχαν ήδη αποχωρήσει από τον διαγωνισμό και σταδιακά έφυγαν και οι υπόλοιποι.

Τελικά, μεγάλος νικητής του διαγωνισμού ανακηρύχθηκε ένας νεαρός που κατάφερε να παραμείνει ξαπλωμένος για 33 ώρες και 35 λεπτά.

Μάλιστα, ο νικητής είχε φορέσει πάνα εκ των προτέρων ώστε να μην παραβιάσει τους κανόνες – και όλα αυτά για ένα έπαθλο 3.000 γουάν (366 ευρώ).



Πηγή: skai.gr

