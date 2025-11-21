Λογαριασμός
Κινέζος έμεινε ξαπλωμένος για 33 ώρες, κερδίζοντας σε ετήσιο διαγωνισμό «τεμπελιάς» - Βίντεο

Μάλιστα, ο νικητής είχε φορέσει πάνα εκ των προτέρων ώστε να μην παραβιάσει τους κανόνες – και όλα αυτά για ένα έπαθλο 3.000 γουάν (366 ευρώ)  

china

Διακόσιοι σαράντα άνθρωποι συμμετείχαν στην πόλη Μπατάου στην Κίνα στον ετήσιο «διαγωνισμό τεμπελιάς», που διοργανώθηκε μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο. 

Ξαπλωμένοι πάνω στα στρώματα τούς, οι διαγωνιζόμενοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους, να διαβάζουν, να παραγγέλνουν φαγητό και ακόμα να γυρίζουν από την άλλη πλευρά — αλλά απαγορεύονταν να σηκωθούν από το στρώμα, ούτε καν για να πάνε στην τουαλέτα.

Μέχρι να συμπληρωθούν 24 ώρες, 186 συμμετέχοντες είχαν ήδη αποχωρήσει από τον διαγωνισμό και σταδιακά έφυγαν και οι υπόλοιποι. 

Τελικά, μεγάλος νικητής του διαγωνισμού ανακηρύχθηκε ένας νεαρός που κατάφερε να παραμείνει ξαπλωμένος για 33 ώρες και 35 λεπτά. 

Μάλιστα, ο νικητής είχε φορέσει πάνα εκ των προτέρων ώστε να μην παραβιάσει τους κανόνες – και όλα αυτά για ένα έπαθλο 3.000 γουάν (366 ευρώ). 
 

