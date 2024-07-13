Meta: Αίρονται οι περιορισμοί στο facebook και το instagram του Ντόναλντ Τραμπ

Η Meta ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι αίρει τους περιορισμούς που είχε επιβάλει στους λογαριασμούς στο Facebook και το Instagram του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχε αναστείλει επ’ αόριστον τους λογαριασμούς του Τραμπ, αφού ο Ρεπουμπλικάνος εξήρε τους υποστηρικτές του που εισέβαλαν στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Στη συνέχεια η Meta αποκατέστησε τους λογαριασμούς του τον Μάρτιο του 2023 αλλά είχε επισημάνει ότι θα παρακολουθεί τις αναρτήσεις του Τραμπ για ενδεχόμενες νέες παραβιάσεις των κανόνων της εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν εκ νέου στην αναστολή του.

«Εξετάζοντας την ευθύνη μας να επιτρέπουμε την πολιτική έκφραση, πιστεύουμε ότι ο αμερικανικός λαός θα πρέπει να είναι σε θέση να ακούει τους υποψήφιους για την προεδρία από την ίδια βάση», εξήγησε η Meta.

Ο Ρεπουμπλικάνος αποκλείστηκε το 2021 από το YouTube και από το Twitter, στο οποίο ήταν ιδιαίτερα ενεργός έχοντας και περισσότερους από 85 εκατ. ακόλουθους.

Πλέον επικοινωνεί με τους υποστηρικτές του πρωτίστως μέσω του Truth Social, μια πλατφόρμα που δημιούργησε ο ίδιος, η οποία ωστόσο δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το ευρύ κοινό.

Ο λογαριασμός του Τραμπ στο Χ αποκαταστάθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, λίγο αφού αγόρασε την εταιρεία το 2022, αν και έκτοτε έχει κάνει μόλις μία ανάρτηση.

Στον λογαριασμό του στο Facebook, τον οποίο ακολουθούν 34 εκατ. χρήστες, συνήθως αναδημοσιεύει αναρτήσεις από το Truth Social, αναρτά προσκλήσεις σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, βίντεο της εκστρατείας του και memes κυρίως για να επιτεθεί στον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

