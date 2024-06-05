Την Τρίτη ανώτερος αξιωματούχος των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο τόπος διεξαγωγής της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 26 Ιουλίου μακριά από τον ποταμό Σηκουάνα.

«Η δουλειά μου είναι να ανησυχώ, επομένως θα είμαι 99,9% σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Ετιέν Τομπουά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Politico κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον χώρο των Invalides στο κέντρο του Παρισιού, όπου θα διεξαχθούν αγώνες Ολυμπιακής τοξοβολίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι το Παρίσι είχε στα «σκαριά» σχέδια έκτακτης ανάγκης για την τελετή έναρξης λόγω της αυξημένης απειλής ισλαμιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων. Η Γαλλία, μάλιστα, είχε αυξήσει την προειδοποίησή της για τρομοκρατία στο υψηλότερο επίπεδο τον Μάρτιο μετά τους πυροβολισμούς στην Αίθουσα Συναυλιών στη Μόσχα, όπου οι Τατζίκοι μαχητές είχαν δολοφονήσει σχεδόν 140 ανθρώπους.

Υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι το τρέχον σχέδιο να επιπλέουν αθλητές στον Σηκουάνα με βάρκες εγκυμονεί σημαντικά μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια από τη φιλοξενία της τελετής μέσα σε ένα στάδιο.

«Έχουμε εναλλακτικά σενάρια», είπε ο Μακρόν, παρουσιάζοντας δύο επιλογές: Είτε μια τελετή «περιορισμένη» στην περιοχή του Τροκαντερό πορος τον Πύργο του Άιφελ, είτε μεταφορά της εκδήλωσης στον μεγαλύτερο αθλητικό χώρο της Γαλλίας, το Stade. de France, κοντά στο νεόκτιστο Ολυμπιακό Χωριό.

Όπως έχει αποφασίσει η διοργανώτρια αρχή, 104.000 θεατές αναμένονται να απολαύσουν τον εορτασμό στην προκυμαία του Σηκουάνα, ενώ περίπου άλλοι 222.000 πρόκειται να παρακολουθούν από γέφυρες και δρόμους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.