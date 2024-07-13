Μασούντ Πεζεσκιάν : Το Ιράν δεν υποκύπτει σε πιέσεις, διαμηνύει στις ΗΠΑ ο νέος πρόεδρος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να συνειδητοποιήσει πως το Ιράν δεν θα υποκύψει σε οποιαδήποτε πίεση του ασκείται, τόνισε ο εκλεγμένος πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, στην οποία εξήρε επίσης τις φιλικές σχέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας με την Κίνα και με τη Ρωσία.

Ο κ. Πεζεσκιάν, που θεωρείται μετριοπαθής και κέρδισε σκληροπυρηνικό υποψήφιο στις εκλογές, επαναβεβαίωσε εξάλλου πως η Τεχεράνη δεν έχει σκοπό να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει να επεκτείνει και να βελτιώσει τις σχέσεις της με κράτη της περιοχής και με την Ευρώπη.

«Οι ΗΠΑ (...) πρέπει να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα και να κατανοήσουν, μια για πάντα, ότι το Ιράν δεν υποκύπτει —ούτε θα υποκύψει— σε πιέσεις» και ότι «το αμυντικό δόγμα του Ιράν δεν συμπεριλαμβάνει τα πυρηνικά όπλα», τόνισε ο κ. Πεζεσκιάν σε «μήνυμά του προς τον νέο κόσμο» που δημοσιεύθηκε στην ιρανική αγγλόφωνη εφημερίδα Tehran Times.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, καρδιοχειρουργός, 69 ετών, έχει υποσχεθεί ότι θα ασκήσει πραγματιστική εξωτερική πολιτική, αποκλιμακώνοντας τις εντάσεις, ιδίως όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να επανέλθει σε ισχύ η διεθνής συμφωνία του 2015 για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας (επισήμως το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, ή ΚΟΣΔ). Έχει επίσης υποσχεθεί να προωθήσει κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν περισσότερες ελευθερίες και περισσότερο πολιτικό πλουραλισμό.

Διατυπώνονται πάντως αρκετές αμφιβολίες, ιδίως στο εσωτερικό, για το κατά πόσον ο νέος πρόεδρος θα μπορέσει να αλλάξει δραματικά την πολιτική του Ιράν, καθώς αυτός που κρατά στα χέρια του την εξουσία είναι ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάς Αλί Χαμενεΐ.

Στο κείμενό του, ο κ. Πεζεσκιάν τονίζει ακόμη πως «η Κίνα και η Ρωσία στάθηκαν πλάι μας με συνέπεια σε δύσκολες εποχές» και προσθέτει ότι «θεωρούμε εξαιρετικά πολύτιμη» τη φιλία τους.

Η Ρωσία είναι «πολύτιμος σύμμαχος και γείτονας του Ιράν» και «η κυβέρνησή μου θα παραμείνει δεσμευμένη στην επέκταση και στη βελτίωση της συνεργασίας μας», αναφέρει ο κ. Πεζεσκιάν, ωστόσο ταυτόχρονα υπόσχεται να «υποστηρίξει ενεργά πρωτοβουλίες για την ειρήνη» στην Ουκρανία.

«Ο ιρανικός λαός μου ανέθεσε τη σθεναρή εντολή να επιδιώξω (...) εποικοδομητική συνεργασία στη διεθνή σκηνή επιμένοντας ταυτόχρονα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, της αξιοπρέπειάς μας και του ρόλου που αξίζουμε στην περιφέρεια και στον κόσμο», προσθέτει ο Μασούντ Πεζεσκιάν απευθύνοντας «ανοικτή πρόσκληση σε όσους θέλουν να μας συνοδεύσουν στο ιστορικό εγχείρημα αυτό».

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ονομάζει βετεράνο διπλωμάτη κορυφαίο σύμβουλό του

Ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, ονόμασε βετεράνο διπλωμάτη, που θεωρείται πολιτικά μετριοπαθής, κορυφαίο σύμβουλό του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών ΜΜΕ, ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ θα συμβουλεύει τον νέο πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας για ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής κατά τη φάση της διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας. Με αυτή του την ιδιότητα, αναμένεται να συνεισφέρει επίσης στην επιλογή των υπουργών του νέου σχήματος.

Ο κ. Ζαρίφ, πολύπειρος διπλωμάτης, ήταν υπουργός Εξωτερικών επί των ημερών του Χασάν Ρουχανί στην προεδρία (2013-2021) και διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας με έξι μεγάλες δυνάμεις το 2015.

Συνηγορεί γενικά υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων με τη Δύση και του απευθείας διαλόγου με τις ΗΠΑ, τον μεγάλο εχθρό για το κληρικαλιστικό καθεστώς του Ιράν.

Με τη συμβολή του κ. Ζαρίφ και άλλων διπλωματών στην ομάδα του, ο κ. Πεζεσκιάν φέρεται να ελπίζει πως θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και ότι θα αρθούν οι κυρώσεις που παραλύουν μέρος της ιρανικής οικονομίας.

Ο 69χρονος νέος πρόεδρος σχεδιάζει να χαράξει νέα εξωτερική πολιτική. «Θέλουμε να ανοίξουμε νέους ορίζοντες» και «να επεκτείνουμε τις φιλικές σχέσεις μας με τον έξω κόσμο», ανέφερε, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Θα επιδιώξει ισότιμες σχέσεις που θα διέπονται από αμοιβαίο σεβασμό, κατά το ρεπορτάζ του πρακτορείου.

Σύμφωνα με ακόμη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, άλλοτε στενός συνεργάτης του κ. Ζαρίφ, ο Αμπάς Αραγτσί, θεωρείται πως θα αναλάβει το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών.

Ο κ. Αραγτσί είναι επίσης από τους πλέον έμπειρους ιρανούς διπλωμάτες. Ο άλλοτε πρεσβευτής στη Φινλανδία και στην Ιαπωνία διετέλεσε αργότερα υφυπουργός Εξωτερικών και ο ήταν ο υπ’ αριθμόν 2 —κάτω μόνο από τον τότε ΥΠΕΞ Ζαρίφ— στην ομάδα που διαπραγματεύτηκε τη διεθνή συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, επισήμως το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ).

Διατυπώνονται πάντως αρκετές αμφιβολίες για το κατά πόσον ο νέος πρόεδρος θα μπορέσει να αλλάξει δραματικά την πολιτική του Ιράν, καθώς αυτός που κρατά στα χέρια του την εξουσία είναι ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάς Αλί Χαμενεΐ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.