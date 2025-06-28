Χαμενεΐ: Το Ιράν θα παραδοθεί ποτέ

Ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώνονταν στην Τεχεράνη για την κρατική κηδεία όσων σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές, σε μια ανάρτησή του στο X ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν επανέλαβε τον όρκο του ότι το ισλαμικό έθνος δεν θα παραδοθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το ιρανικό έθνος πρέπει να γνωρίζει ότι ο λόγος της σύγκρουσης με την Αμερική είναι ότι θέλει το Ιράν να παραδοθεί», έγραψε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στα περσικά.



«Οι Αμερικανοί είναι αυτοί που έχουν διαπράξει αυτή τη μεγάλη προσβολή στο ιρανικό έθνος και ένα τέτοιο γεγονός (σ.σ παράδοση) δεν θα συμβεί ποτέ», πρόσθεσε η δήλωση.

Ήταν η πρώτη ανάρτηση του Χαμενεΐ από την έναρξη της μεγάλης κρατικής κηδείας των 60 πεσόντων. Το μήνυμα δεν αναφερόταν ευθέως στο γεγονός.

Ο ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη της σύγκρουσης του Ιράν με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

