Βουλγαρία: 1,47 δισεκ. ευρώ από την τρίτη πληρωμή βάσει του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Βουλγαρία έλαβε σήμερα 1,47 δισεκατομμύριο ευρώ από την τρίτη πληρωμή βάσει του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Ενημέρωσης της κυβέρνησης. Η πληρωμή έγινε μετά την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία η Βουλγαρία ολοκλήρωσε με επιτυχία 48 από τα 50 στάδια και στόχους που συνδέονται με το αίτημα πληρωμής.

Η Σόφια υπέβαλε το τρίτο αίτημα πληρωμής στο πλαίσιο του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Οκτωβρίου 2025, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στο 1,619 δισεκατομμύριο. Η πληρωμή έχει τον μεγαλύτερο αριθμό σταδίων και στόχων και καλύπτει 22 μεταρρυθμίσεις και 19 επενδύσεις. Τα κυριότερα μέτρα αφορούν τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η βελτίωση του πλαισίου διοίκησης για τις κρατικές εταιρίες και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ιατρικής περίθαλψης.

Πρόκειται για τη δεύτερη πληρωμή που πραγματοποιείται στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης. Με αυτήν την πληρωμή, τα συνολικά κεφάλαια που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους ανέρχονται σε 1,9 δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό που ξεπερνά το ήμισυ και πλέον της συνολικής χρηματοδότησης της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους έχουν υπερτριπλασιαστεί επίσης από την αρχή της χρονιάς, από 1,5 δισεκατομμύριο λέβα σε 4,5 δισεκατομμύρια λέβα. Την προσεχή χρονιά, η Βουλγαρία αναμένεται να υποβάλει αίτημα για την τελική τέταρτη και πέμπτη πληρωμή στο πλαίσιο του μηχανισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

