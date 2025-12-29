Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταγράφηκε από ανοιχτό μικρόφωνο να παραπονιέται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι δεν του αποδίδεται η αναγνώριση που θεωρεί ότι δικαιούται για τις ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες, αναφερόμενος και στο Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Στο απόσπασμα που καταγράφηκε ανεπίσημα, ο Τραμπ ακούγεται να λέει: «Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι. Έδωσαν το Νόμπελ.Έκανα οκτώ (συμφωνίες). Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έκανα οκτώ από αυτές», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συμβολή του σε διεθνείς διαμεσολαβήσεις δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς από τη διεθνή κοινότητα.

President Donald J. Trump heard ranting on a hot mic to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu about not winning the Nobel Peace Prize, “Do I get credit for it? No. They gave the Nob-- I did eight of them. How about India and Pakistan? So I did eight of them. And then I'll… pic.twitter.com/6fAM1h1n8d — OSINTdefender (@sentdefender) December 29, 2025

Μάλιστα, ο Τραμπ, αναφερθείς στην ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ότι «ο Πούτιν μου είπε: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλυσες αυτόν τον πόλεμο, γιατί προσπαθούσα επί δέκα χρόνια. Και κυριολεκτικά, εγώ τον έλυσα μέσα σε μία ημέρα».

Trump: (on Armenia-Azerbaijan peace)



Putin actually said to me, “I cannot believe you settled that war because I’ve been trying for 10 years.”



And I literally, I settled it in one day. pic.twitter.com/ba62fHTxGa — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

