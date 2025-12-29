Τραμπ: Αφοπλισμός της Χαμάς για να προχωρήσει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε τη Δευτέρα στη Φλόριντα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε μια κρίσιμη συνάντηση με αντικείμενο το αδιέξοδο γύρω από την εκεχειρία στη Γάζα, αλλά και τις ισραηλινές ανησυχίες για το Ιράν και τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την είσοδό τους στο Mar-a-Lago, ο Τραμπ υιοθέτησε ιδιαίτερα υποστηρικτικό τόνο απέναντι στον Νετανιάχου, παρά τις ενστάσεις που έχουν εκφράσει συνεργάτες και σύμμαχοί του ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καθυστερεί την εφαρμογή βασικών πτυχών της συμφωνίας εκεχειρίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι επιθυμεί τη μετάβαση το συντομότερο δυνατό στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «πρέπει να υπάρξει αφοπλισμός της Χαμάς».

Σε δηλώσεις με έντονο προσωπικό τόνο, ο Τραμπ εξήρε τον Νετανιάχου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν το Ισραήλ είχε τον λάθος πρωθυπουργό, δεν θα υπήρχε». Αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ του μετέφερε την πρόθεσή του να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου για τις κατηγορίες διαφθοράς που αντιμετωπίζει.

Ο Τραμπ εξέφρασε ακόμη την ελπίδα το Ισραήλ θα βελτιώσει τις σχέσεις του με τη Συρία, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει επανειλημμένα παραβιάσει τη συριακή εδαφική κυριαρχία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του περασμένου έτους.

Αν και η εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο, οι καταγγελίες για παραβιάσεις είναι συχνές και η πρόοδος προς μια μακροπρόθεσμη πολιτική λύση παραμένει περιορισμένη. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έχει εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο οι αντίπαλοι του Ισραήλ να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους, παρά το γεγονός ότι έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά από τον πόλεμο.

Η Ουάσινγκτον, πάντως, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μεσολάβηση για τρεις εκεχειρίες που αφορούν το Ισραήλ - με τη Χαμάς, το Ιράν και τον Λίβανο - καθώς επιχειρεί να προωθήσει μεταβατική διακυβέρνηση και διεθνή δύναμη ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις επιφυλάξεις του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.