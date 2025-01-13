Ένα μωρό γορίλας εντοπίστηκε στον χώρο αποσκευών αεροπλάνου της Turkish Airlines και μεταφέρθηκε σε ζωολογικό κήπο της Κωνσταντινούπολης, με τους υπεύθυνους για την άγρια φύση να εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον αφήσουν στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο 5 μηνών γορίλας βρέθηκε μέσα σε ένα κουτί σε μια πτήση της Turkish Airlines από τη Νιγηρία στην Ταϊλάνδη τον περασμένο μήνα, καθώς διερχόταν από την Κωνσταντινούπολη. Μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ονομάστηκε Zeytin ή Olive και αναρρώνει στον ζωολογικό κήπο Polonezkoy.

«Φυσικά, αυτό που θέλουμε και επιθυμούμε είναι ο μικρός γορίλας ... να συνεχίσει τη ζωή του στην πατρίδα του», δήλωσε την Κυριακή ο Fahrettin Ulu, υπεύθυνος για την προστασία της φύσης και τα εθνικά πάρκα. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον στο μέρος που πηγαίνει, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς», σημείωσε.

Από την ημέρα που διασώθηκε, ο μικρός γορίλας έχει πάρει βάρος και δείχνει πως ανακάμπτει μετά από το τραυματικό ταξίδι που έκανε στο αεροπλάνο.

«Όταν πρωτοήρθε, ήταν πολύ ντροπαλός, καθόταν εκεί που τον αφήσαμε», ανέφερε ο κτηνίατρος Gulfem Esmen. «Τώρα δεν έχει αυτή την ντροπαλότητα. Ούτε καν νοιάζεται πολύ για εμάς. Παίζει παιχνίδια μόνος του», τονίζει.

🦍💔 Un tierno bebé gorila fue rescatado en el aeropuerto de Estambul, tras ser descubierto en una caja con destino a Tailandia pic.twitter.com/n4ctQHBcDZ — adn40 (@adn40) December 29, 2024

Και τα δύο είδη γορίλων - ο δυτικός και ο ανατολικός γορίλας, οι οποίοι κατοικούν στα απομακρυσμένα δάση και βουνά της κεντρικής Αφρικής - έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Καθώς η Κωνσταντινούπολη αναδεικνύεται σε σημαντικό αεροπορικό κόμβο μεταξύ των ηπείρων, οι τελωνειακοί υπάλληλοι βρίσκουν όλο και συχνότερα παράνομα εμπορεύσιμα ζώα, αναφέρει η Guardian.

Τον Οκτώβριο, 17 νεαροί κροκόδειλοι του Νείλου και 10 σαύρες βρέθηκαν στις αποσκευές ενός Αιγύπτιου επιβάτη στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της πόλης.

Πηγή: skai.gr

