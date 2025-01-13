ΕΕ: Μίνι σύνοδος 5 υπουργών Άμυνας, μια εβδομάδα πριν την ορκομωσία Τραμπ

Οι υπουργοί Άμυνας πέντε χωρών της Ευρώπης —της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας— αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Βαρσοβία, για να συζητήσουν ζητήματα ασφαλείας, μια εβδομάδα πριν την ορκωμοσία και την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι, αντιδρώντας σε αυτή που θεωρούν μείωση της αξιοπιστίας της δέσμευσης της Ουάσιγκτον στο NATO, επιδιώκουν να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια και το αξιόμαχο των δυνάμεών τους.

Δεν είναι σαφές ακόμη αν, και σε ποιο βαθμό, θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να προσφέρουν υποστήριξη στην Ουκρανία επί των ημερών του Τραμπ. Οι υπουργοί Άμυνας θέλουν έτσι, μια εβδομάδα πριν από την ορκωμοσία του Ρεπουμπλικάνου, να συζητήσουν σχέδια για να προσφερθεί περαιτέρω βοήθεια στο Κίεβο.

Αναμένεται με ενδιαφέρον το εάν και το πώς θα αντιδράσουν στα πρόσφατα σχόλια του κ. Τραμπ, που εμφανίστηκε να διεκδικεί τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, να θέλει η Ουάσιγκτον να ανακτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά και να φιλοδοξεί οι ΗΠΑ να προσαρτήσουν τον Καναδά.

Τόσο η Δανία, όσο και ο Καναδάς είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ και κράτη μέλη του NATO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

