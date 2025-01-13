Ο αντιευρωπαϊστής και αντιΝΑΤΟϊστής πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, που υποστηρίζεται από την αντιπολίτευση, επανεξελέγη την Κυριακή στη θέση του προέδρου της χώρας και ετοιμάζεται για μια ακόμη πενταετή θητεία, επικρατώντας τους υποψηφίου του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ).

Ο Μιλάνοβιτς απέσπασε περισσότερο από το 74% των ψήφων, με τον υποψήφιο του HDZ να λαμβάνει σχεδόν 26%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι κροατικές εκλογικές αρχές μετά την καταμέτρηση του 99% των ψήφων.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ισχυρό πλήγμα για το κυβερνών κόμμα του συντηρητικού πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς και δη σε μια περίοδο που η χώρα ταλανίζεται από τον υψηλό πληθωρισμό, τα σκάνδαλα διαφθοράς και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα συνιστά σημαντική νίκη για τον Μιλάνοβιτς, ο οποίος θεωρείται φιλορώσος και έχει επικρίνει τη στρατιωτική υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία.

Ο Μιλάνοβιτς επικράτησε άνετα και στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 29 Δεκεμβρίου, αφήνοντας τον υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματος Ντράγκαν Πρίμορατς, έναν ιατροδικαστή που είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς την προεδρία και στο παρελθόν, καθώς και τους άλλους έξι συνυποψηφίους πολύ πίσω του, ωστόσο δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το 50% των ψήφων για μόλις 5.000 ψήφους με αποτέλεσμα να διεξαχθεί και δεύτερος γύρος την Κυριακή.

Στην πρώτη ομιλία του μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ο Μιλάνοβιτς δήλωσε ότι η νίκη του αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης των Κροατών προς το πρόσωπό του, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι στέλνει ένα μήνυμα «για την κατάσταση της χώρας σε όσους πρέπει να το ακούσουν».

«Ζητώ (από την κυβέρνηση) να το ακούσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιλάνοβιτς, προσθέτοντας: «Είναι αυτό που ήθελαν να πουν οι πολίτες. Δεν πρόκειται μόνο για υποστήριξη προς εμένα».

Ο 58χρονος Μιλάνοβιτς είναι ο πλέον δημοφιλής πολιτικός στην Κροατία και ορισμένες φορές συγκρίνεται με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά το μαχητικό στυλ αντιπαράθεσης με τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Ο εκλογικός θρίαμβός του, μάλιστα, εκτιμάται ότι σηματοδοτεί τη συνέχιση της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον πρωθυπουργό Πλένκοβιτς, με τον οποίο είχε συμμαχήσει κατά την πρώτη θητεία του. Σημειώνεται ότι ο Μιλάνοβιτς κατηγορεί τακτικά τον Πλένκοβιτς και το συντηρητικό κυβερνών κόμμα HDZ για συστημική διαφθορά, ενώ ο Πλένκοβιτς από τη μεριά του τον έχει χαρακτηρίσει «φιλορώσο» και απειλή για τη διεθνή θέση της Κροατίας.

Ο Μιλάνοβιτς έχει αρνηθεί ότι είναι φιλορώσος, ωστόσο πέρυσι εμπόδισε την αποστολή πέντε Κροατών αξιωματικών στην αποστολή του ΝΑΤΟ στη Γερμανία «Βοήθεια και Εκπαίδευση Ασφαλείας για την Ουκρανία». Δεσμεύτηκε επίσης ότι δεν θα εγκρίνει ποτέ την αποστολή Κροατών στρατιωτών ως μέρος οποιασδήποτε αποστολής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, παρότι ο Πλένκοβιτς και η κυβέρνησή του έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει υπάρξει τέτοια πρόταση.

«Πονοκέφαλος» για την Ευρώπη

Η νίκη του Μιλάνοβιτς συνιστά επίσης έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο επανεκλεγείς Κροάτης πρόεδρος έχει επικρίνει πολλάκις την ΕΕ στο παρελθόν, ενώ το έκανε εκ νέου και κατά τη διάρκεια των εκλογών την Κυριακή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ΕΕ «είναι από πολλές απόψεις μη δημοκρατική» και ότι κυβερνάται από μη εκλεγμένους αξιωματούχους. Η στάση της ΕΕ ότι «εάν δεν σκέφτεσαι το ίδιο με εμένα, τότε είσαι εχθρός» ισοδυναμεί με «ψυχική βία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μιλάνοβιτς.

«Δεν είναι αυτή η σύγχρονη Ευρώπη στην οποία θέλω να ζήσω και να εργαστώ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «θα εργαστώ προκειμένου να το αλλάξω αυτό, όσο μπορώ ως πρόεδρος ενός μικρού έθνους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.