Ιράν: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Νατάνζ του Ιράν - Δεν επηρεάστηκε ο πυρηνικός σταθμός

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Νατάνζ, στην κεντρική περιφέρεια Ισφαχάν του Ιράν, όπου βρίσκεται ένας σημαντικός πυρηνικός σταθμός, όμως ο οργανισμός πυρηνικής ενέργειας της χώρας δήλωσε πως οι εγκαταστάσεις του σταθμού δεν έχουν επηρεαστεί, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ.

"Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται ακόμη και από πολύ ισχυρότερους σεισμούς", δήλωσε σε κρατικά ΜΜΕ ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν Μπεχρούζ Καμαλβαντί.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, δεν υπήρξαν απώλειες από τον σεισμό, όμως ένα ιστορικό καραβανσαράι (κατάλυμα για τους ταξιδιώτες και για τα υποζύγια των καραβανιών) στην παλιά αγορά της Νατάνζ ισοπεδώθηκε και μερικά παλιά κτήρια υπέστησαν ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.