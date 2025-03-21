Λογαριασμός
Ζελένσκι: Η αποστολή του ΟΗΕ δεν θα μπορούσε να είναι εναλλακτική για τα ξένα στρατεύματα

«Με όλο τον σεβασμό, τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα μας προστατέψουν από την κατοχή», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου

Volodymyr Zelenskyy

Η Ουκρανία δεν θεωρεί μια αποστολή των Ηνωμένων Εθνών ως εναλλακτική της ανάπτυξης μιας ομάδας ξένων στρατευμάτων ή των εγγυήσεων ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Με όλο τον σεβασμό, τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα μας προστατέψουν από την κατοχή ή την επιθυμία του Πούτιν να επιστρέψει», είπε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τσέχο Πρόεδρο Πετρ Πάβελ στο Κίεβο.

