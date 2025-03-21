Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέθεσε την Παρασκευή στην Boeing (BA.N) την κατασκευή του πιο προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, γνωστού ως Next Generation Air Dominance (NGAD), σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοινώνουν την απόφαση από το Οβάλ γραφείο στον Λευκό Οίκο.

Στις δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Αεροπορία των ΗΠΑ προχωρά στην ανάπτυξη ενός αεροσκάφους έκτης γενιάς, το οποίο θα φέρει την ονομασία F-47. Η σύμβαση για την κατασκευή του αεροσκάφους ανατέθηκε στην Boeing.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι μια πειραματική εκδοχή του F-47 πετάει εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, αναφέροντας ότι το νέο αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία stealth.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι ο νέος στόλος των F-47 θα κατασκευαστεί μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Το μαχητικό της NGAD θα αντικαταστήσει το F-22 Raptor της Lockheed Martin με ένα επανδρωμένο αεροσκάφος, σχεδιασμένο να εισέρχεται στη μάχη μαζί με drones.

Οι μετοχές της Boeing αυξήθηκαν σχεδόν κατά 5% μετά την είδηση. Η εταιρεία με έδρα το Σιάτλ κέρδισε τη σύμβαση απέναντι στην Lockheed Martin (LMT.N), και οι μετοχές της τελευταίας υποχώρησαν σχεδόν κατά 6%.

Το συμβόλαιο για την ανάπτυξη της μηχανικής και της κατασκευής ανέρχεται σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ανάδοχος θα λάβει συνολικά παραγγελίες αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της πολυετούς διάρκειας του συμβολαίου.

Για την Boeing, η ανάληψη του έργου σηματοδοτεί μια ανατροπή, καθώς η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας μαχητικών αεροσκαφών.

Το πιο ακριβό μαχητικό αεροσκάφος στην ιστορία

Τα επανδρωμένα αεροσκάφη, προγραμματίζεται να τεθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία τη δεκαετία του 2030 και θα πολεμούν μαζί με ημι-αυτόνομα drones, καθώς το Πεντάγωνο επιδιώκει να αποκτήσει τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων των ΗΠΑ.

Το μέλλον του προγράμματος ήταν αβέβαιο, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αφήσει την τελική απόφαση για το πώς θα προχωρήσει το σχέδιο στη νέα κυβέρνηση Τραμπ. Ο Ίλον Μασκ, δισεκατομμυριούχος και σύμμαχος του Τραμπ, έχει δημοσίως εκφράσει την αντίθεσή του στα επανδρωμένα αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι είναι «ξεπερασμένα στην εποχή των drones».

Ο Μασκ έφτασε στο Πεντάγωνο το πρωί της Παρασκευής για ευαίσθητες συζητήσεις σχετικά με την Κίνα.

Αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας υποστηρίζουν ότι τα επανδρωμένα αεροσκάφη παραμένουν ζωτικής σημασίας για τους πολέμους του μέλλοντος, ειδικά εάν ενσωματώνουν προηγμένα σχέδια, εξελιγμένους αισθητήρες, πιο ισχυρούς κινητήρες και δυνατότητα ελέγχου των ημι-αυτόνομων drones που θα τα συνοδεύουν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας, Ντέιβιντ Άλβιν, άφησε να εννοηθεί ότι έκανε σύσταση προς τον Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Αεροπορίας & Διαστήματος.

«Θέλω να δώσω στον πρόεδρο όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές. Αυτό σημαίνει, ναι, συνέχιση του εκσυγχρονισμού. Ναι, NGAD», είπε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για το πρόγραμμα Next Generation Air Dominance (Αεροπορική Κυριαρχία Νέας Γενιάς), το οποίο περιλαμβάνει το νέο μαχητικό αεροσκάφος.

Η ανάπτυξη του αεροσκάφους θα είναι δαπανηρή, καθώς το κόστος του νέου μαχητικού θα μπορούσε να ανέλθει σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα. Τα τρέχοντα μαχητικά F-35 της Lockheed Martin κοστίζουν περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Το F-35, το οποίο έχει δεχθεί κριτική από τον Μασκ, είναι ένα πολυλειτουργικό αεροσκάφος σχεδιασμένο κυρίως για αποστολές αέρος-εδάφους. Το νέο μαχητικό περιγράφεται ως ένα αεροσκάφος αέρος-αέρος που θα αντικαταστήσει το F-22 και θα μπορεί να επιχειρεί σε έντονα αμυνόμενα περιβάλλοντα.

Τα ημι-αυτόνομα drones που θα συνοδεύουν το νέο μαχητικό βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Τα πρώτα drones, που κατασκευάζονται από τις General Atomics και Anduril Industries, θα πετάξουν αυτό το καλοκαίρι και έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν πυραύλους. Μελλοντικές εκδόσεις τους πιθανότατα θα προσαρμοστούν για άλλες αποστολές, όπως ο ηλεκτρονικός πόλεμος και η συλλογή πληροφοριών. Αυτά τα drones είναι τα πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ΗΠΑ που φέρουν τον χαρακτηρισμό «F» (fighter/μαχητικό).



