Βόρεια Μακεδονία: Διάβημα διαμαρτυρίας στη Ρωσία για το χτύπημα στο Κίεβο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κάλεσε σήμερα τον πρέσβη της Ρωσίας στα Σκόπια, Σεργκέι Μπαζντνίκιν, στον οποίο επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας για τη ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα το πρωί σε κτίρια στο κέντρο του Κιέβου που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές, μεταξύ αυτών και της Βόρειας Μακεδονίας, ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας.

Από τη ρωσική αυτή επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πρεσβεία της Βόρειας Μακεδονίας στο Κίεβο.

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές έξι χωρών υπέστησαν ζημιές από ρωσικά πλήγματα. Πρόκειται για τις αποστολές της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Παλαιστινιακής Αρχής, της Βόρειας Μακεδονίας, της Πορτογαλίας και του Μαυροβουνίου, ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.