Ο νέος ηγέτης της Συρίας, ο Αμπού Μοχάμαντ αλ-Τζολάνι ή απλώς Άχμαντ αλ Σάρα, είχε σήμερα μια «θετική» συνάντηση με Αμερικανούς διπλωμάτες που έφτασαν στη Δαμασκό για μια πρώτη επίσημη επαφή με τη νέα ηγεσία, στην οποία κυριαρχούν ριζοσπάστες ισλαμιστές που ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε μία ένδειξη για τη στήριξη της αλλαγής ηγεσίας στη Συρία, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να άρουν την επικήρυξη των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι, ηγέτη της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, μετέδωσε το Reuters.

«Η συνάντηση έγινε και ήταν θετική και τα αποτελέσματα είναι θετικά», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί μετά τη συνάντηση από την αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχει η Μπάρμπαρα Λιφ, αξιωματούχος αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, ακυρώθηκε ωστόσο για «λόγους ασφαλείας», ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ΗΠΑ στη Δαμασκό.

Ο αλ Σάρα, γνωστός μέχρι τώρα με το ονοματεπώνυμό του, Αμπού Μοχάμαντ αλ-Τζολάνι, είναι ο ηγέτης της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία παραμένει στις λίστες των «τρομοκρατών» σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όπου είναι ο ίδιος στόχος αμερικανικών κυρώσεων.

Μετά από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου που κατακερμάτισε και κατέστρεψε τη χώρα, η νίκη της συμμαχίας των ανταρτών υπό την ηγεσία της HTS έβαλε τέλος σε μισό αιώνα κυριαρχίας και καταστολής της οικογένειας Άσαντ.

Η πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ χαιρετίστηκε με σκηνές αγαλλίασης στη χώρα, αλλά η νέα ηγεσία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της διεθνούς κοινότητας και των ίδιων των Σύρων που θέλουν να δουν αν θα επιδείξει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη μεταχείριση των μειονοτήτων σε μια χώρα πολυεθνοτική και πολυθρησκευτική και το μέλλον των ημιαυτόνομων κουρδικών περιοχών της βόρειας Συρίας.

Οι νέες αρχές, υπό την HTS, πρώην συριακός βραχίονας της αλ Κάιντα, δηλώνουν ότι θα σεβαστούν τις ελευθερίες των Σύρων και έχουν δεσμευθεί να «εγγυηθούν τα δικαιώματα όλων». Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν με δεδομένο τον ισλαμιστικό προσανατολισμό τους. Η HTS ισχυρίζεται ότι έχει διαρρήξει τους δεσμούς της με τους τζιχαντιστές.

Οι γυναίκες είναι «απολύτως απαραίτητες» για την ανοικοδόμηση της Συρίας, δήλωσε σήμερα η Έιμι Πόουπ, η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ζητώντας από τις νέες αρχές να τους δώσουν «θέση στη νέα κοινωνία». Επιστρέφοντας από τη Συρία, ζήτησε παράλληλα να «επανεκτιμηθούν» οι διεθνείς κυρώσεις για να επιτραπεί η ανοικοδόμηση της χώρας.

Χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στη Δαμασκό διαδήλωση με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων που ζητούσαν δημοκρατία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

«Η εποχή της σιωπής τελείωσε, θα είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε θέση που βλάπτει τις γυναίκες και δεν θα την αποδεχτούμε», είπε η Μαζίντα Μουντάρες, μια 50χρονη διαδηλώτρια.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, για να υποστηρίξουν τις κουρδικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποκρούσουν επιθέσεις των μαχητών που υποστηρίζονται από την Τουρκία, σύμμαχο της νέας ηγεσίας στη Συρία.

Στην πρωτεύουσα, κάτοικοι έλαβαν μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα που απευθύνονταν στον «λαό της Δαμασκού, την πόλη του γιασεμιού», για να συμμετάσχουν σε «φεστιβάλ απελευθέρωσης» σήμερα στην πλατεία Ομεϋαδών, στην καρδιά της πόλης.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται επίσης να συναντηθεί με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στη συριακή πρωτεύουσα για να συζητήσουν «το όραμά τους για το μέλλον της χώρας τους και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τους υποστηρίξουν», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή η αντιπροσωπεία, η πρώτη επίσημη διπλωματική αποστολή που εστάλη στη Δαμασκό μετά το ξέσπασμα του πολυαίμακτου εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011, περιλαμβάνει τον Ρότζερ Κάρστενς, που είναι επιφορτισμένος με τη συγκέντρωση στοιχείων για Αμερικανούς που αγνοούνται στη Συρία, όπως ο δημοσιογράφος Όστιν Τάις, που απήχθη τον Αύγουστο του 2012.

Από σήμερα το πρωί, υπάλληλοι και φρουροί εργάζονταν εντατικά μπροστά από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας, προετοιμάζοντας αυτοκίνητα για την αποστολή.

Με τη σημερινή επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, οι ΗΠΑ ακολούθησαν τα βήματα της Γαλλίας, η σημαία της οποίας κυματίζει πλέον στην πρεσβεία που ξανάνοιξε πρόσφατα μετά το κλείσιμό της το 2012, της Γερμανίας, της Βρετανίας και του ΟΗΕ, που έστειλαν απεσταλμένους για να αποκατασταθεί η επαφή με τις μεταβατικές αρχές, τα πρώτα βήματα των οποίων παρακολουθούνται από τους πάντες προσεκτικά.

Η HTS ισχυρίζεται ότι έχει έρθει σε ρήξη με τον τζιχαντισμό και επιδιώκει να καθησυχάσει για τον τρόπο που θα κυβερνήσει, τη στιγμή που η χώρα χρειάζεται επειγόντως «μαζική» ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Ο συριακός λαός βρίσκεται σε μια ιστορική στιγμή και μια στιγμή ευκαιρίας, και αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί», δήλωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Αν και παραμένουν δύσπιστοι, οι Δυτικοί επιδιώκουν να αποκτήσουν επαφές με τις νέες αρχές, έχοντας συναίσθηση του κινδύνου κατακερματισμού της χώρας και της εκ νέου ισχυροποίησης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που ουδέποτε εξαλείφθηκε εντελώς στη Συρία.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε ένα ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους σε επίθεση που εξαπέλυσε χθες στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες ότι έχουν διπλασιάσει τη στρατιωτική τους δύναμη στη Συρία τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ισλαμικού Κράτους, ανεβάζοντας την αμερικανική δύναμη σε περίπου 2.000 ανθρώπους.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, οι οποίες ελέγχουν ημιαυτόνομες περιοχές της βόρειας Συρίας.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ασταθής σε αυτό το τμήμα της χώρας, όπου η κουρδική κοινότητα, η οποία ζούσε επί Ασαντ υπό καθεστώς καταπίεσης, φοβάται ότι θα χάσει την περιορισμένη αυτονομία που έχει κερδίσει με αίμα από το 2011.

Μετά την πτώση Άσαντ στις 8 Δεκέμβρη, έχουν ενταθεί οι επιθέσεις ομάδων που υποστηρίζονται από την Τουρκία εναντίον Κούρδων μαχητών που υποστηρίζονται από την Ουάσινγκτον.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους και του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και οι οργανώσεις που έχουν διασυνδέσεις με αυτά πρέπει να εξαλειφθούν για μια ασφαλή και σταθερή νέα Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.