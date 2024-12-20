Ουκρανική πυραυλική επίθεση που είχε στόχο την πόλη Ριλσκ στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας άφησε πίσω της «αρκετούς νεκρούς και τραυματίες», ανακοίνωσε αρχικά η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή επισημαίνοντας ότι «ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμη καθοριστεί».

Αργότερα ο εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ Αλεξάντερ Χινστέιν, ανακοίνωσε ότι από την ουκρανική πυραυαλική επίθεση σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, εκ των οποίων ένα παιδί. Επίσης δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επίθεση «μαζική», κατηγορώντας τις ουκρανικές δυνάμεις ότι στόχευσαν «κοινωνικές υποδομές» και ότι εκτόξευσαν αμερικανικούς πυραύλους HIMARS, προκαλώντας ζημιές σε διάφορα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολείου, ενός πολιτιστικού κέντρου και ιδιωτικών κατοικιών.

«Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις τη γενέτειρά σου σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση», έγραψε ο Χινστέιν νσε ανάρτηση του στο Telegram.

Ο Χινστέιν δήλωσε ότι η Ουκρανία συνέχιζε να χτυπά την περιοχή, περιπλέκοντας τις προσπάθειες των εργαζομένων έκτακτης ανάγκης. Το Ριλσκ απέχει περίπου 26 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την περιοχή Σούμικ της Ουκρανίας.

Ανάρτηση του καναλιού Mash στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναφέρει ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολυάριθμα οχήματα να φλέγονται, δρόμους γεμάτους συντρίμμια και κτίρια με κατεστραμμένα παράθυρα.

Η ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, στην οποία έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπός, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε διπλωματικές αποστολές και άλλα κτίρια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα της παραμεθόριας περιοχής του Κουρσκ από μια επίθεση τον Αύγουστο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του ρωσικού στρατού να τις εκδιώξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

