Στο πλαίσιο σύσφιξης και ενίσχυσης των σχέσεων με τη Μόσχα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθιστά τα Ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία, ώστε οι μελλοντικοί Βορειοκορεάτες φοιτητές και μετανάστες στη Ρωσία να έχουν το εφόδιο της γλώσσας.

Οι αρχές της Βόρειας Κορέας έχουν εισαγάγει υποχρεωτικά μαθήματα Ρωσικής γλώσσας από την 4η τάξη του Δημοτικού.

🤡 North Korea has made Russian a mandatory subject in schools



North Korean authorities have introduced compulsory Russian language classes starting from the 4th grade. pic.twitter.com/PZYNJfKUtQ — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Ο Αλεξάντερ Κοζλόφ, συμπρόεδρος της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας - Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι σήμερα περίπου 600 άτομα στη Βόρεια Κορέα σπουδάζουν ρωσικά. Αυτό την καθιστά μία από τις τρεις πιο δημοφιλείς γλώσσες στη χώρα.

Στον αντίποδα, στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές σπουδάζουν κορεατικά.

Διαβάστε σχετικά: Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν στέλνει χιλιάδες Βορειοκορεάτες να εργαστούν στη Ρωσία, σε συνθήκες δουλείας - «Ήταν σαν να πεθαίναμε»

Σύμφωνα με το Politico, ο Ρώσος υπουργός Φυσικών Πόρων τόνισε επίσης ότι πέρυσι, 96 Βορειοκορεάτες έγιναν δεκτοί σε ρωσικά πανεπιστήμια.

Ο Κοζλόφ δήλωσε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στην εκπαίδευση σε τομείς όπως οι τράπεζες, η ενέργεια, η ιατρική και η γεωλογία.

Μάλιστα, η Ρωσία κατασκευάζει ένα κέντρο στη Βόρεια Κορέα που θα προσφέρει εκπαίδευση στη ρωσική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Kim Chol Ju Normal.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.