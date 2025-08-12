Χιλιάδες Βορειοκορεάτες έχουν σταλεί από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία και εργάζονται σε συνθήκες δουλείας, για να καλύψουν την τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού στη χώρα, που επιδεινώνεται από τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Καθώς οι περισσότεροι Ρώσοι είτε είναι στο μέτωπο, είτε είναι νεκροί είτε έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, η Μόσχα βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε Βορειοκορεάτες εργάτες, δήλωσαν αξιωματούχοι των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών στο BBC.

Πέρυσι, περισσότεροι από 10.000 εργάτες στάλθηκαν στη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχο των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών που μίλησε στο BBC υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Μας είπαν ότι αναμένονταν ακόμη περισσότεροι να φτάσουν φέτος, με την Πιονγκγιάνγκ πιθανώς να αποστέλλει συνολικά περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους» τόνισε.

Δουλειά 18 ώρες την ημέρα, χωρίς άδεια - «Ήταν σαν να πεθαίναμε»

Το BBC κατάφερε να πάρει συνέντευξη από έξι Βορειοκορεάτες εργάτες που έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, μαζί με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ερευνητές και όσους βοηθούν στη διάσωση των εργατών.

Όλοι περιέγραψαν λεπτομερώς πώς οι εργάτες υποβάλλονται σε «αδυσώπητες» συνθήκες εργασίας και πώς οι αρχές της Πιονγιάνγκ τους ελέγχουν πολύ αυστηρά, για να τους εμποδίσουν να δραπετεύσουν από τα σύγχρονα ρωσικά γκούλαγκ.

Και οι έξι εργάτες περιέγραψαν τις ίδιες «τιμωρητικές» εργάσιμες ημέρες - ξυπνούσαν στις 6 το πρωί και αναγκάζονταν να κατασκευάζουν πολυώροφα διαμερίσματα μέχρι τις 2 το επόμενο πρωί, με μόνο δύο ημέρες άδεια το χρόνο.

Ένας από τους εργάτες, ο Jin, δήλωσε στο BBC ότι όταν προσγειώθηκε στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, συνοδεύτηκε από το αεροδρόμιο σε ένα εργοτάξιο από έναν Βορειοκορεάτη πράκτορα ασφαλείας, ο οποίος τον διέταξε να μη μιλάει σε κανέναν ούτε να κοιτάζει τίποτα.

«Ο έξω κόσμος είναι εχθρός μας» του είπε ο πράκτορας. Τον έβαλαν κατευθείαν να εργαστεί στην κατασκευή πολυκατοικιών για περισσότερες από 18 ώρες την ημέρα, είπε.

«Μερικοί άνθρωποι έφευγαν από τη θέση τους για να κοιμηθούν μέσα στην ημέρα ή κοιμόντουσαν όρθιοι, αλλά οι επόπτες τους έβρισκαν και τους χτυπούσαν. Ήταν πραγματικά σαν να πεθαίναμε» είπε ένας άλλος εργάτης, ο Chan.

Ένας εργάτης, ο Nam, είπε ότι κάποτε έπεσε 4 μέτρα από το εργοτάξιο και «έσπασε» το πρόσωπό του, αφήνοντάς τον ανίκανο να εργαστεί. Ακόμα και τότε, οι προϊστάμενοί του δεν τον άφηναν να φύγει από το εργοτάξιο για να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο.

«Οι συνθήκες είναι πραγματικά άθλιες» είπε ο Kang Dong-wan, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Dong-A της Νότιας Κορέας, ο οποίος έχει ταξιδέψει στη Ρωσία πολλές φορές για να πάρει συνεντεύξεις από Βορειοκορεάτες εργάτες.

«Οι εργάτες εκτίθενται σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Τη νύχτα τα φώτα σβήνουν και εργάζονται στο σκοτάδι, με ελάχιστο εξοπλισμό ασφαλείας».

Oι εργάτες είναι περιορισμένοι στα εργοτάξιά τους μέρα και νύχτα, όπου παρακολουθούνται από πράκτορες του τμήματος κρατικής ασφάλειας της Βόρειας Κορέας.

«Κοιμούνται σε βρώμικα, υπερπλήρη κοντέινερ, γεμάτα έντομα, ή στο πάτωμα ημιτελών πολυκατοικιών, με μουσαμάδες τραβηγμένους πάνω από τα κουφώματα για να μην κρυώνουν» περιέγραψε ο καθηγητής.

Στο παρελθόν, δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες εργάζονταν στη Ρωσία, κερδίζοντας εκατομμύρια λίρες ετησίως για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, και το οικονομικά αδύναμο καθεστώς του.

Στη συνέχεια, το 2019, ο ΟΗΕ απαγόρευσε στις χώρες να χρησιμοποιούν αυτούς τους εργαζόμενους σε μια προσπάθεια να διακόψουν τη χρηματοδότηση του Κιμ και να τον εμποδίσουν να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι στάλθηκαν στην πατρίδα τους.

