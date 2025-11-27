Οι Ρώσοι (και όχι μόνο) οπαδοί του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μπορούν πλέον να έχουν ένα δικό του κομμάτι στο σπίτι τους. Στα βιβλιοπωλεία της Ρωσίας κυκλοφόρησε το νέο «Ημερολόγιο του Πούτιν 2026» με 12 φωτογραφίες του προέδρου Πούτιν – μία για κάθε μήνα- καθώς και «ατάκες» από ομιλίες του την περασμένη χρονιά.

Επιτομή της προσωπολατρίας (και της προπαγάνδας) το ημερολόγιο του Κρεμλίνου παρουσιάζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε διάφορες πόζες και εκδοχές – ανάλογα με τον μήνα τον οποίο συνοδεύει η φωτογραφία του : ο ισχυρός ηγέτης, ο πατέρας του εθνους, ο θρησκευόμενος, ο απλός άνθρωπος, ο λάτρης των extreme sports, ο φιλόζωος αλλά και ο γόης.

Cringey 2026 Vladimir Putin propaganda calendar shows Russian leader body slamming judo partner, driving snow mobile https://t.co/C0rIF4TqQH pic.twitter.com/aTp65YYuDY — New York Post (@nypost) November 26, 2025

Για παράδειγμα, τον Ιούνιο εμφανίζεται να παίζει πιάνο με κοστούμι και γραβάτα, τον Ιούλιο να κάνει ανηφορική πεζοπορία και τον Αύγουστο να σφίγγει τα χέρια με τους αγαπημένους του ψηφοφόρους.

«Η συνταγή μου για ενέργεια: Κοιμήσου λίγο, δούλεψε πολύ και μην γκρινιάζεις», το απόφθεγμα του Πούτιν για τον μήνα Αύγουστο.

«Τα σύνορα της Ρωσίας δεν τελειώνουν ποτέ», δηλώνει το απόφθεγμα του Ιανουαρίου, με την φωτογραφία να δείχνει τον Πούτιν με ένα παλτό πάνω σε ένα snowmobile.

Για τον μήνα Φεβρουάριο έχει επιλέγει μία φωτογραφία με τον Ρώσο πρόεδρο να παίζει τζούντο και να ρίχνει τον αντίπαλό του στο έδαφος. «Είμαι ένα περιστέρι, αλλά έχω πολύ ισχυρά σιδερένια φτερά», είναι το σχετικό quote.

Παραδόξως (not), από τις σελίδες του η ημερολογίου λείπει οποιοδήποτε αναφορά στην έναρξη του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

«Είναι η ιδέα ενός άνδρα για κάθε εποχή», δήλωσε στους New York Times η Φιόνα Χιλ, από το Brookings Institution στην Ουάσιγκτον, η οποία είχε αναλάβει το ρωσικό χαρτοφυλάκιο στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

«Τον παρουσιάζουν ως ένα εμβληματικό πρόσωπο, υπενθυμίζοντας σε όλους πόσο cool είναι, πόσο ελέγχει τα πάντα, πόσο αποτελεί ζωντανό σύμβολο και ενσάρκωση της καθημερινότητάς τους».

Το νέο Ημερολόγιο του Πούτιν για το 2026, το οποίο κυκλοφορεί ετησίως, πωλείται σε περίπτερα και βιβλιοπωλεία σε όλη τη Ρωσία, προς 3,50 δολάρια το καθένα.

