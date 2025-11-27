Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θεωρεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία ως πιθανή βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχουν τελικές εκδοχές» και ότι «ορισμένα ζητήματα χρειάζονται συζήτηση».

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Μόσχα «βλέπει πως οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ρωσικές θέσεις», ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τον «γελοίο».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη για σοβαρή συζήτηση» και ότι αναμένει αμερικανική αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, ο Πούτιν είπε ότι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκονται σε επαφή και συζητούν ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.

Σχολιάζοντας ενδεχόμενη επιστροφή της Μόσχας στην G7, ο Πούτιν είπε ότι «κανείς δεν έχει προσκαλέσει τη Ρωσία εκεί» και ότι δεν μπορεί να φανταστεί «πώς θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία» με την ομάδα των επτά.

Σε ό,τι αφορά το πεδίο της Ουκρανίας, ο Πούτιν επανέλαβε ότι «αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποχωρήσουν, οι μάχες θα σταματήσουν». Υποστήριξε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις «κινούνται ταχύτερα σε όλα τα μέτωπα» και ότι «ο εχθρός δεν αναπληρώνει τις δυνάμεις του», περιγράφοντας μια εικόνα ρωσικής υπεροχής στο πεδίο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.