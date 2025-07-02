Οι Ευρωπαίοι άποικοι της Αυστραλίας διέπραξαν γενοκτονία εις βάρος των αυτόχθονων Αβορίγινων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησε επιτροπή στην πολιτεία Βικτόρια.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η οποία παρουσιάστηκε χθες Τρίτη στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας, οι μαζικοί φόνοι, οι ασθένειες, η σεξουαλική βία, η απαγωγή παιδιών και οι πολιτικές αφομοίωσης οδήγησαν στον «σχεδόν πλήρη αφανισμό» των Αβορίγινων από την πολιτεία Βικτόρια.

«Πρόκειται για γενοκτονία», καταλήγει η έκθεση.

Μεταξύ των συστάσεων που έκανε η επιτροπή είναι η οικονομική αποζημίωση των Αβορίγινων για τις βλάβες που υπέστησαν καθώς και η επιστροφή των προγονικών τους γαιών.

Η πρωθυπουργός της Βικτόρια Τζασίντα Άλαν ευχαρίστησε την επιτροπή και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή της «θα εξετάσει προσεκτικά» τις συστάσεις της.

Τα συμπεράσματα της έρευνας «φέρνουν στο φως σκληρές αλήθειες και βάζουν τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους κατοίκους της πολιτείας Βικτόρια», εκτίμησε η ίδια.

Οι Αβορίγινες σήμερα

Όταν οι Ευρωπαίοι άποικοι έφτασαν στην Αυστραλία το 1788 οι Αβορίγινες ήταν περίπου μισό εκατομμύριο. Πλέον αποτελούν μόλις το 3,8% του πληθυσμού της Αυστραλίας που ανέρχεται σε 26 εκατομμύρια.

Η Αυστραλία προσπαθεί εδώ και καιρό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των αυτόχθονων και του υπόλοιπου πληθυσμού σε ό,τι αφορά την υγεία και την ευημερία.

Οι Αβορίγινες έχουν προσδόκιμο ζωής περίπου οκτώ χρόνια λιγότερο από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ το ποσοστό των αυτοχθόνων που κρατούνται στις φυλακές δεν σταματά να αυξάνει.

«Οι τρέχουσες οικονομικές ανισότητες και τα εμπόδια για την ευημερία των Πρώτων Εθνών αποτελούν άμεσο κληροδότημα των αποικιακών πρακτικών και του επιβεβλημένου από το κράτος αποκλεισμού τους», τονίζει η επιτροπή στην έκθεση.

Πηγή: skai.gr

