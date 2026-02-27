Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Πακιστάν βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Χαουάτζα Ασίφ

Πακιστανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε Καμπούλ και τις επαρχίες Κανταχάρ και Πακτίκα του Αφγανιστάν, αυξάνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες

Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με πυροβολισμούς κοντά στη μεθοριακή διάβαση Τουράμ, που βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν

Οι πακιστανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Καμπούλ και στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια του Αφγανιστάν αργά τη νύχτα της Πέμπτης, σηματοδοτώντας την πιο πρόσφατη κλιμάκωση της βίας μεταξύ των δύο χωρών μετά από μήνες εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών.

Εν τω μεταξύ, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, καθώς την Παρασκευή ακούσθηκαν πυροβολισμοί κοντά στη στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση του Τουράμ ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Η προηγούμενη σοβαρή έξαρση των συγκρούσεων σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, μετά την οποία ξεκίνησε μια διπλωματική διαδικασία με την Τουρκία και το Κατάρ να προσπαθούν να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Ακολούθησε μια εύθραυστη εκεχειρία, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για πλήρη παύση των εχθροπραξιών.

Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για την έλλειψη σοβαρής δέσμευσης στη διπλωματική διαδικασία.

Aerial Video of Kabul Strikes



The Pakistan army conducted multiple airstrikes in Kabul & Many civilian casualties occurred!



Ex-President Hamid Karzai strongly condemned the attacks. pic.twitter.com/CqmkoosLWB — Aditya Pratap Singh (@Adi_IIMCIAN) February 27, 2026

Οι ηγέτες του Πακιστάν εξέδωσαν την Παρασκευή το πρωί σκληρές δηλώσεις, με τον πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ να δηλώνει ότι η χώρα του έχει «την πλήρη ικανότητα να συντρίψει οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες» και τον υπουργό Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ να τονίζει ότι το Πακιστάν βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν.

Προηγουμένως η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει μια μεγάλη επίθεση εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν την Πέμπτη το βράδυ ως αντίποινα στις πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα τον Φεβρουάριο, στις οποίες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άμαχοι.

Το Πακιστάν είχε δηλώσει ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν ως στόχο τις κρυψώνες των μαχητών, τους οποίους κατηγορούσε για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυτοκτονίας σε πακιστανικές πόλεις, σημειώνει το BBC.

Τώρα, το Πακιστάν έχει ξεκινήσει μια νέα σειρά αεροπορικών επιθέσεων -αυτή τη φορά με στόχο και την Καμπούλ.

Συγκρούσεις κοντά σε στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση

Πυροβολισμοί ακούσθηκαν σήμερα Παρασκευή κοντά στη στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση του Τουράμ ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, καθώς οι δύο γειτονικές χώρες έχουν εμπλακεί σε φονικές συγκρούσεις.

Τα πυρά ακούσθηκαν από το αφγανικό έδαφος κοντά στα σύνορα γύρω στις 09:30 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), πριν επαναληφθούν οι διασυνοριακές συγκρούσεις. Άλλοι πυροβολισμοι ακούσθηκαν από μακριά, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται επιτόπου.

Ένας εξ αυτών είδε Αφγανούς στρατιώτες να κατευθύνονται προς τα σύνορα, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας τον διατάξουν να φύγει από την περιοχή.

Η μεθοριακή διάβαση του Τουράμ παρέμεινε ανοικτή για τους Αφγανούς που επιστρέφουν μαζικά από το Πακιστάν, μολονότι τα χερσαία σύνορα είναι σε μεγάλο μέρος κλειστά από τον Οκτώβριο που ξέσπασαν οι μάχες ανάμεσα στις γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο καταυλισμός του Ομάρι κοντά στη μεθοριακή διάβαση, ο οποίος υποδέχεται τους Αφγανούς που επιστρέφουν, επλήγη στη διάρκεια της νύκτας από τις μάχες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να διαφύγουν.

«Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι έτρεχαν», λέει ο 65χρονος Γκαντέρ Χαν, όρθιος μπροστά σε σειρές από σκηνές, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για τραυματισμό «δύο ή τριών παιδιών και δύο ή τριών γυναικών».

Ο 44χρονος Ζαργκόν, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό όνομά του, είπε ότι δύο ή τρία παιδιά εξαφανίσθηκαν μέσα στον πανικό.

«Μερικοί άφησαν πίσω τα χαρτιά τους και απλώς διέφυγαν. Δεν πήραν καν τα χρήματά τους, δεν πήραν τη βοήθεια που είχαν λάβει. Από φόβο, έφυγαν όλοι», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Για τρεις νεκρούς αμάχους στην Πάκτια κάνει λόγο το Αφγανιστάν

Το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του Αφγανιστάν αναφέρει ότι τρεις άνθρωποι - μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και δύο μαθητές - σκοτώθηκαν από πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Πάκτια.

Επτά άλλοι τραυματίστηκαν επίσης μετά από βομβαρδισμό σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.

Το Ιράν χτυπά στόχο στην περιοχή Νταμάν

Το Πακιστάν χτύπησε στόχο στην περιοχή Νταμάν της επαρχίας Κανταχάρ, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο BBC.

Δεν υπήρξαν θύματα, πρόσθεσε.

Στην περιοχή Νταμάν βρίσκεται μια βάση των συνοριακών φρουρών των Ταλιμπάν.

Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες σχετικά με τις ζημιές και τα θύματα.

Το Πακιστάν δημοσιεύει βίντεο που, όπως ισχυρίζεται, δείχνει επιθέσεις στην Καμπούλ

BREAKING: Pakistan’s Defense Minister has stated that “open war” is now underway between Pakistan and Afghanistan.



Extensive airstrikes are being reported in Kabul, Kandahar, and Paktia, with strikes focused on military infrastructure and associated targets. pic.twitter.com/zRd0YJFRre — GMI (@Global_Mil_Info) February 26, 2026

«Ανοικτό πόλεμο» στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν κήρυξε το Πακιστάν

Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο Χαουάτζα Ασίφ μέσω X.

Ταυτόχρονα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο, μερικές ώρες αφού εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

Οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι σκότωσαν 50 Πακιστανούς στρατιώτες

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν αντίποινα χτυπήματα εναντίον πακιστανικών συνοριακών φυλακίων στην ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά της χώρας.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Zabiullah Mujahid, δήλωσε στο BBC ότι οι αφγανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 19 πακιστανικά συνοριακά φυλάκια και συνέλαβαν Πακιστανούς στρατιώτες.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι περισσότεροι από 50 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν.

Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε 27 συνοριακά φυλάκια που ανήκαν στους Ταλιμπάν και δήλωσε ότι τους προκάλεσε βαριές απώλειες.

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ με 133 νεκρούς

Πολλές ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Καμπούλ τα ξημερώματα, μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δυνάμεων του Πακιστάνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων κατά μήκος των συνόρων, σε ανταπόδοση για τους φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 23:20 ώρα Ελλάδας), ενώ ακούγονταν επίσης μηχανές μαχητικών αεροσκαφών καθώς πέταγαν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Κάτοικος ανέφερε ότι μέτρησε όχι λιγότερες από οκτώ εκρήξεις.

A local resident of Kabul has recorded this video of Pakistani jets carrying out strikes in the Afghan capital. pic.twitter.com/ZONuLTjYEj — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 26, 2026

«Οι δυο πρώτες εκρήξεις ήταν πιο απομακρυσμένες από το σπίτι μας. Οι τελευταίες ήταν πιο κοντά μας, έσεισαν το σπίτι μας. Ακούγαμε αεριωθούμενα έπειτα από κάθε έκρηξη», είπε ο αφγανός πολίτης αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Οι εκρήξεις ακολουθήθηκαν από ριπές πολυβόλων, που άκουσαν οι δημοσιογράφοι στο κέντρο της πόλης περί τις 02:30 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Η πακιστανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ και σε άλλα αστικά κέντρα, ιδίως στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν στην Καμπούλ και στις επαρχίες Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν διαψεύδει, μέσω του εκπροσώπου της Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, τη δήλωση του Πακιστανού υπουργού Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ και του εκπροσώπου του πρωθυπουργού, Μοσαράφ Ζαΐντι, οι οποίοι έκαναν λόγο για «τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν» από τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, ιδίως στην Κανταχάρ.

Οι Αφγανοί θα «υπερασπιστούν την αγαπημένη τους πατρίδα»

Ο Χαμίντ Καρζάι, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Αφγανιστάν από το 2002 έως το 2014, εξέδωσε νωρίτερα σήμερα δήλωση σε απάντηση των πακιστανικών επιθέσεων κατά της Καμπούλ, της Κανταχάρ και της Πάκτια.

«Οι Αφγανοί θα υπερασπιστούν την αγαπημένη τους πατρίδα με απόλυτη ενότητα σε όλες τις περιστάσεις και θα ανταποκριθούν στην επιθετικότητα με θάρρος», έγραψε στο X.

Το Πακιστάν «πρέπει να αλλάξει την πολιτική του και να επιλέξει τον δρόμο της καλής γειτονίας, του σεβασμού και των πολιτισμένων σχέσεων με το Αφγανιστάν», έγραψε.

Ο Καρζάι είναι ένας από τους λίγους ανώτερους Αφγανούς πολιτικούς που παρέμειναν στη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

Το Ιράν προτίθεται να μεσολαβήσει

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προσέφερε τη βοήθεια της Τεχεράνης για να «διευκολυνθεί ο διάλογος» ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσά τους.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία» σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Το Ισλαμαμπάντ κήρυξε νωρίτερα «πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν, έπειτα από επίθεση των αφγανών μαχητών εναντίον πακιστανικών θέσεων στα σύνορα, που ώθησε τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύσουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς ιδίως στην πρωτεύουσα Καμπούλ και την Κανταχάρ, την πόλη που θεωρείται λίκνο του ισλαμιστικού φονταμενταλιστικού κινήματος που επέστρεψε στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021.

Αυξάνονται οι εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

O ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, κάνει έκκληση για «ηρεμία και σεβασμό των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως της προστασίας των αμάχων».

«Η άμεση αποκλιμάκωση είναι απαραίτητη», δηλώνει ο Μπένετ στο X.

Παρόμοιες εκκλήσεις έχουν γίνει νωρίτερα από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον επικεφαλής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Βόλκερ Τερκ.

Η Ρωσία καλεί για κατάπαυση του πυρός

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας παρότρυνε σήμερα τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες αμέσως και να αρχίσουν συνομιλίες για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικά μέσα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η ρωσική διπλωματία προσφέρθηκε επίσης να μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή διμερών συνομιλιών.

Η Κίνα καλεί σε «διάλογο και διαπραγματεύσεις»

Η Κίνα είναι «βαθιά ανήσυχη» για την κλιμάκωση των εντάσεων στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της, καλώντας τις δύο πλευρές να «επιλύσουν τις διαφορές και τις διαμάχες μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων».

Πρόσθεσε ότι η Κίνα «εργάζεται για τη μεσολάβηση στη σύγκρουση μέσω των δικών της καναλιών και είναι έτοιμη να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο για την αποκλιμάκωση και τη βελτίωση των διμερών σχέσεων».

«Ως γείτονας και φίλος, η Κίνα ανησυχεί για την κλιμάκωση και λυπάται για τις απώλειες που προκάλεσε η σύγκρουση», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Mao Ning, προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε κλιμάκωση θα προκαλέσει ζημιά και απώλειες και στις δύο πλευρές».





Πηγή: skai.gr

