Fashion Icon (not): Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγόρευσε τις δερμάτινες καμπαρντίνες γιατί... δεν ήθελε να τον αντιγράφουν

Η τάση απογειώθηκε όταν o Κιμ εμφανίστηκε για πρώτη φορά να φορά ένα δερμάτινο παλτό το 2019, προκαλώντας... παράνοια στους αφοσιωμένους πολίτες του

Βόρεια Κορέα: Όταν ο Κιμ απαγόρευσε τα δερμάτινα παλτό γιατί δεν ήθελε να τον αντιγράφουν

Fashion Icon (not)... Το 2021, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας απαγόρευσε στους πολίτες να φορούν δερμάτινες καμπαρντίνες για να τους εμποδίσει να αντιγράψουν το χαρακτηριστικό στυλ του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν! 

Η τάση απογειώθηκε όταν o Κιμ εμφανίστηκε για πρώτη φορά να φορά ένα δερμάτινο παλτό το 2019, προκαλώντας... παράνοια στους αφοσιωμένους πολίτες του.

This undated photo provided on Nov. 16, 2021, by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un inspects the construction site of Samjiyon city development project in Ryanggang province, North Korea.

Αρχικά ήταν μόνο η ελίτ του κομμουνιστικού κράτους που μπορούσε να μιμηθεί τον ηγέτη της επειδή μόνο αυτοί είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν γνήσια δερμάτινα παλτά. Στη συνέχεια όμως, οι βορειοκορεάτες κατασκευαστές ενδυμάτων άρχισαν να εισάγουν δερματίνη για να κάνουν εγχώριες εκδόσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές είδαν αυτόν τον μιμητισμό ως απειλή για την εξουσία του Κιμ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ακάθαρτη τάση». Η επιβολή του νόμου περιλάμβανε περιπολίες με αποστολή την κατάσχεση των δερμάτινων παλτό που φορούσαν πολίτες. 

Since he started wearing his coat, sales of similar ones have boomed among his subjects.

«Έδωσαν οδηγίες στο κοινό να μην φοράει δερμάτινα παλτό γιατί είναι μέρος της οδηγίας του κόμματος να αποφασίσει ποιος μπορεί να τα φορέσει» είχε αναφέρει πηγή. 

Η απαγόρευση κάλυπτε επίσης ανάλογα δερμάτινα παλτό που φορούσαν άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως η αδερφή του Κιμ, Κιμ Γιο Τζονγκ, που θεωρείται διάδοχός του. 

Kim

