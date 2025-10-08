«Μετά από συνομιλίες με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, δεν έχει δοθεί καμία εγγύηση ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας θα προχωρήσει», δήλωσε την Τετάρτη ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φερ.

Ο Φερ πρόσθεσε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν μπορεί να υποστηρίξει το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης στην παρούσα μορφή του, σημειώνει το Reuters.

Ο Λεκορνί συναντήθηκε με τον Φερ στο πλαίσιο μιας σειράς συνομιλιών με πολιτικά κόμματα, η οποία ξεκίνησε μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού τη Δευτέρα το πρωί.

Νωρίτερα, ο Λακορνί είχε αναφερθεί στη βούληση των πολιτικών δυνάμεων στη Γαλλία ώστε να καταρτίσουν έναν προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

«Οι μέχρι τώρα συζητήσεις δείχνουν την πρόθεση να εγκριθεί ο προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε ο Λεκορνί την Τετάρτη από την πρωθυπουργική κατοικία.

Επιπλέον, ανέφερε ότι όσοι κατέχουν υπουργικές θέσεις μόλις για λίγες ώρες δεν θα δικαιούνται αποζημίωσης.

Τέλος, αναφορικά με τη διάλυση του κοινοβουλίου δήλωσε ότι η πιθανότητα «συνεχώς υποχωρεί», απομακρύνοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

