Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την κόρη του, Κιμ Γιου Άε ως διάδοχό του και επόμενη ηγέτη της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS).

Οι φήμες για την διαδοχή είχαν φουντώσει το τελευταίο διάστημα καθώς η νεαρή Γιου Άε,εμφανιζόταν συχνά δίπλα στον πατέρα της, συνοδεύοντάς τον σε επίσημες εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως μια επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο - το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν – η ακριβής ηλικία της δεν έχει γίνει γνωστή – έκανε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη τον Ιανουάριο στο οικογενειακό μαυσωλείο όπου αναπαύονται ο παππούς Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο προπάππους της Κιμ Ιλ Σουνγκ, κίνηση που θεωρήθηκε ως μία ακόμη μια ένδειξη πως ο Κιμ ετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή του.

Τα διεθνή μέσα εκτιμούν πως είναι 13 ή 14 ετών.

Το κορίτσι είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά σε φωτογραφίες κρατικών μέσων ενημέρωσης το 2022 κι έκτοτε έχει παρατηρηθεί να συνοδεύει τον πατέρα του σε διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις, από δοκιμές πυραύλων και επιθεωρήσεις οπλικών συστημάτων ως την περυσινή επίσκεψή του στην Κίνα.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη μια «σειρά εμφανίσεων» της νεαρής Γιου Άε δίπλα στον πατέρα της ενώ επισημαίνει ότι επιβεβαίωση της διαδοχής θα είναι το εάν η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραστεί στο συνέδριο του κομουνιστικού κόμματος αργότερα αυτόν τον μήνα - το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός της Βόρειας Κορέας που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Τι γνωρίζουμε για την Κιμ Γιου Άε

Η Γιου Άε είναι το μόνο γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για άλλα δύο.

Η NIS πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ούτε προβληθεί στα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Η είδηση για την ύπαρξή της έγινε γνωστή για πρώτη φορά το 2013 από τον μπασκετμπολίστα του NBA Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian ότι, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Βόρεια Κορέα, «κράτησε στην αγκαλιά του το μωρό τους, Τζου-ε» .

Μετά από αυτό, δεν ακούστηκε τίποτα για εκείνη μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, όταν εμφανίστηκε μαζί με τον πατέρα της στην εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, εμφανιζόταν σε γραμματόσημα και παρευρισκόταν σε δεξιώσεις υψηλού προφίλ ως η «σεβαστή» κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με παλιότερη ενημέρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, στην κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας αρέσει η ιππασία, το σκι και η κολύμβηση, ενώ φέρεται να φοιτούσε στο σπίτι στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ.

Πηγή: skai.gr

