Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Lukoil στην ρωσική Δημοκρατία των Κόμι, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστισλάβ Γκόλντστάιν.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών έχουν επέμβει επί τόπου.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухта в Республике Коми. В результате атаки произошел пожар pic.twitter.com/OUnDbDDn80 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 12, 2026

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε χθες ότι ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο της Lukoil στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα επίθεση κατά ρωσικού εργοστασίου που παράγει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για τα ρωσικά αεροπορικά και πυραυλικά συστήματα στην περιοχή του Τάμποφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο και τα αποτελέσματα της επίθεσης θα αξιολογηθούν.

Το Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι οπλοστάσιο πυραύλων χτυπήθηκε με ουκρανικούς πυραύλους Flamingo στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.

Οι ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών είχαν περιορισθεί τον Ιανουάριο κατά την διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί.

Επειτα από τις συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν στερήσει την ηλεκτροδότηση και την θέρμανση από τον ουκρανικό πληθυσμό εν μέσω πολικού ψύχους, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα ότι στο εξής οι ρωσικές ενεργειακές μονάδες αποτελούν νομιμοποιημένο στόχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.